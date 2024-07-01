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Учёные рассказали, опасна ли вода в пластиковых бутылках

01 июля 2024 08:21
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Ученые из китайского университета Jinan University провели исследование и доказали вред пластиковой тары для питьевой воды.

Учёные рассказали, опасна ли вода в пластиковых бутылках -1


Фото: Pixabay

Анализ составов различных пластиковых бутылок из разных частей мира показал, что подавляющее большинство образцов содержит летучие органические соединения. А именно алканы, алкены, альдегиды и другие токсичные вещества, сообщает mosregion.info.

Многие вредные элементы выделяются по мере старения и разложения пластика. Ученые предупреждают: если регулярно пить воду из пластика, то в организме будут накапливаться токсичные вещества, то  это скажется на здоровье. Если пить такую воду нечасто, то существенного вреда не будет.

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# Здоровье # калейдоскоп

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