Учёные рассказали, опасна ли вода в пластиковых бутылках

Анализ составов различных пластиковых бутылок из разных частей мира показал, что подавляющее большинство образцов содержит летучие органические соединения. А именно алканы, алкены, альдегиды и другие токсичные вещества, сообщает mosregion.info.

Многие вредные элементы выделяются по мере старения и разложения пластика. Ученые предупреждают: если регулярно пить воду из пластика, то в организме будут накапливаться токсичные вещества, то это скажется на здоровье. Если пить такую воду нечасто, то существенного вреда не будет.

Читайте также:

Названы пять бодрящих напитков, которые могут заменить кофе

Невероятное открытие: 3 месяца под водой могут омолодить человека на 10 лет

Популярный напиток может испортить ваш сон – и это не кофе