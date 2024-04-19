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«Охотимся за белорусской продукцией». Почему в Казахстане любят наши товары?

19 апреля 2024 15:13
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Лихие 90-е – очереди за едой и товарный дефицит. Сегодня торговля в корне изменилась. Полки наших магазинов заполнены отечественными брендами. О том, чем живет и как развивается отечественный ретейл, какие товары пользуются особым спросом у покупателей и что будет с ценами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Охотимся за белорусской продукцией». Почему в Казахстане любят наши товары?-1

Жанет, певица:
Я как человек, который на протяжении многих лет часто бывала за границей, последние пару лет зачастила в Казахстан. Первое, что всегда тебя очень приятно удивляет: ты приходишь в продуктовый магазин и видишь, что у них там наша белорусская продукция. Все на белорусском языке, произведено в наших дорогих сердцу городах. Я разговаривала с казахами. Говорю: «У вас тут не так много, у нас продукция более обширная». Они говорят: «Мы охотимся за белорусской продукцией. Когда мы приходим в магазин, если хотим купить масло, молоко, сыр, в первую очередь быстренько проверяем, есть ли белорусская продукция. Если она есть, мы ее закупаем, поэтому у нас на прилавках вы мало найдете». Это касается холодильников, какой-то техники. Говорит: «Когда мы приобретаем, к примеру, холодильник, приходим, сначала спрашиваем, есть ли у вас белорусские. Потому что мы знаем, что в вашей стране качество настолько отслеживается, настолько этому придают большое значение, что если мы приобрели какую-то белорусскую технику любо продукт, знаем, что это точно будет вкусно и абсолютно качественно». То есть это очень важно.

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# Торговля # общество # Жанет

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