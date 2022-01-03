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Что делать, если поскользнулся и упал? Травматолог о первой самопомощи

03 января 2022 17:10
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Новости Беларуси. В Минской области увеличилось количество пострадавших с гололедными и холодовыми травмами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Что делать, если поскользнулся и упал? Травматолог о первой самопомощи -1

Новости Беларуси. Последствия непогоды. В Минской области увеличилось количество пострадавших с гололедными и холодовыми травмами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только за сутки зарегистрировано около 70 обращений. Всего же в период с ноября в Минском районе помощь травматолога потребовалась 750 людям.  

За сутки в Крупскую центральную районную больницу с травмами обратились девять местных жителей. Среди основных причин – сильный гололед и неподходящая скользкая обувь.  

Что делать, если поскользнулся и упал? Травматолог о первой самопомощи -4

Егор Афнагель, врач Крупской центральной районной больницы:   
Самой распространенной травмой являются переломы совершенно различных локализаций, так как люди падают с высоты собственного роста. В первую очередь надо успокоиться и не потеряться в этой ситуации. Дальше, если есть возможность, встать, отряхнуться, грубо говоря. Если это верхняя конечность, прижать ее к себе, добраться до ближайшего пункта оказания помощи или вызвать скорую.  

Что делать, если поскользнулся и упал? Травматолог о первой самопомощи -7

Медики еще раз обращают внимание: в гололедицу нужно быть предельно аккуратными, носить удобную обувь и передвигаться медленно. Пожилым людям по возможности рекомендуют переждать непогоду дома или выходить на улицу в сопровождении.  

# Гололед # общество # Егор Афнагель # Фотофакт

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