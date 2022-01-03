Что делать, если поскользнулся и упал? Травматолог о первой самопомощи

Новости Беларуси. В Минской области увеличилось количество пострадавших с гололедными и холодовыми травмами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новости Беларуси. Последствия непогоды. В Минской области увеличилось количество пострадавших с гололедными и холодовыми травмами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только за сутки зарегистрировано около 70 обращений. Всего же в период с ноября в Минском районе помощь травматолога потребовалась 750 людям.

За сутки в Крупскую центральную районную больницу с травмами обратились девять местных жителей. Среди основных причин – сильный гололед и неподходящая скользкая обувь.