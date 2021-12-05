Медик об «омикроне»: «Мы не диагностируем штамм, не имеет смысла этого делать, мы выявляем коронавирус и госпитализируем»

Новости Беларуси. Новый вариант коронавируса выявлен уже в 38 странах Европы и 12 штатах США. Самое главное для нас – в Беларуси «Омикрона» пока нет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так что у нас есть небольшая фора, чтобы устроить ему соответствующий прием, если он до нас все-таки доберется.

Ольга Коршун, СТВ: Давайте разберемся, так ли страшен «Омикрон». На этот вопрос нет однозначного ответа даже у самых светлых умов человечества. «Омикрон» по сравнению с «Дельтой» имеет массу дополнительных мутаций. Их больше 50. Можно сказать, что это рекорд. Ученые опасаются, что таким образом «Омикрон» окажется более заразным и никакие запреты не будут ему страшны.

Около 11 белорусов хотят вернуться из ЮАР домой из-за «Омикрона». Рассказываем, как решается вопрос – читайте здесь .

Из заявления ВОЗ:

У штамма «Омикрон» беспрецедентное количество спайковых мутаций, некоторые из них вызывают озабоченность в связи с их потенциальным воздействием на траекторию пандемии. Общий глобальный риск, связанный с новым вариантом штамма «Омикрон», оценивается как очень высокий.

Эпидемиолог: проводятся исследования «Омикрона», чтобы понять, насколько вакцины будут эффективны – читайте здесь.

Но не «Омикроном» единым. Другие штаммы продолжают нападать, так что вакцинация продолжится. В Беларуси первый защитный укол получили уже более 3 миллионов 600 тысяч человек. А ежедневное число вылеченных превышает число зараженных. Больницы постепенно возвращаются в обычный режим работы. Врачи уверяют, что штамм для них не имеет особого значения. Лечить будут каждого.