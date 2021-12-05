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Медик об «омикроне»: «Мы не диагностируем штамм, не имеет смысла этого делать, мы выявляем коронавирус и госпитализируем»

05 декабря 2021 16:59
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Новости Беларуси. Новый вариант коронавируса выявлен уже в 38 странах Европы и 12 штатах США. Самое главное для нас – в Беларуси «Омикрона» пока нет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так что у нас есть небольшая фора, чтобы устроить ему соответствующий прием, если он до нас все-таки доберется.  

Медик об «омикроне»: «Мы не диагностируем штамм, не имеет смысла этого делать, мы выявляем коронавирус и госпитализируем» -1

Около 11 белорусов хотят вернуться из ЮАР домой из-за «Омикрона». Рассказываем, как решается вопрос – читайте здесь.   

Ольга Коршун, СТВ:  
Давайте разберемся, так ли страшен «Омикрон». На этот вопрос нет однозначного ответа даже у самых светлых умов человечества. «Омикрон» по сравнению с «Дельтой» имеет массу дополнительных мутаций. Их больше 50. Можно сказать, что это рекорд. Ученые опасаются, что таким образом «Омикрон» окажется более заразным и никакие запреты не будут ему страшны.  

Медик об «омикроне»: «Мы не диагностируем штамм, не имеет смысла этого делать, мы выявляем коронавирус и госпитализируем» -4

Из заявления ВОЗ:
У штамма «Омикрон» беспрецедентное количество спайковых мутаций, некоторые из них вызывают озабоченность в связи с их потенциальным воздействием на траекторию пандемии. Общий глобальный риск, связанный с новым вариантом штамма «Омикрон», оценивается как очень высокий.  

Эпидемиолог: проводятся исследования «Омикрона», чтобы понять, насколько вакцины будут эффективны – читайте здесь.  

Но не «Омикроном» единым. Другие штаммы продолжают нападать, так что вакцинация продолжится. В Беларуси первый защитный укол получили уже более 3 миллионов 600 тысяч человек. А ежедневное число вылеченных превышает число зараженных. Больницы постепенно возвращаются в обычный режим работы. Врачи уверяют, что штамм для них не имеет особого значения. Лечить будут каждого.    

Медик об «омикроне»: «Мы не диагностируем штамм, не имеет смысла этого делать, мы выявляем коронавирус и госпитализируем» -7

Дмитрий Никулин, заведующий приемным отделением 4-й городской клинической больницы имени Н.Е. Савченко:  
На сегодняшний момент ситуация стабилизировалась. Пациенты выздоравливают и выписываются. Стационар переходит в свой обычный режим. В основном, конечно, жалуются, как и в те волны коронавируса, на головную боль, температуру, слабость, отсутствие запахов, вкуса. На данном этапе мы не диагностируем штамм, не имеет смысла этого делать. Мы выявляем коронавирусную инфекцию, госпитализируем в инфекционный стационар.  

Медик об «омикроне»: «Мы не диагностируем штамм, не имеет смысла этого делать, мы выявляем коронавирус и госпитализируем» -10

А мы тем временем продолжаем изучать греческий алфавит, где осталось всего 9 букв. И в интернете уже шутят, хватит ли такого запаса до конца пандемии.  

# Коронавирус # общество # Дмитрий Никулин # Елена Гасич # Максим Нестеренко # Ольга Коршун # Фотофакт

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