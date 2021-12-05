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Эпидемиолог: проводятся исследования «омикрона», чтобы понять, насколько вакцины будут эффективны

05 декабря 2021 16:59
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Новости Беларуси. Новый вариант коронавируса выявлен уже в 38 странах Европы и 12 штатах США. Самое главное для нас – в Беларуси «Омикрона» пока нет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так что у нас есть небольшая фора, чтобы устроить ему соответствующий прием, если он до нас все-таки доберется.  

В то же время медики из ЮАР, где больше всего инфицированных «Омикроном», отмечают, что в основном это молодые люди с легким течением болезни. Они лечатся дома, чувствуют небольшую слабость, у них небольшая температура или даже нет ее. Вкус и обоняние никуда не уходят. А в палатах интенсивной терапии оказываются в основном те, кто пренебрегал вакцинацией. Хотя и в этом вопросе «Омикрон» стал яблоком раздора. Одни считают, что современные вакцины против него бесполезны, а другие уверены, что приобретенный иммунитет стойко выдержит удар и этого мутанта. 

Эпидемиолог: проводятся исследования «омикрона», чтобы понять, насколько вакцины будут эффективны-1

Елена Гасич, заведующая лабораторией Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии:  
Проводятся очень активные исследования сейчас «Омикрона», потому что для того, чтобы понять, насколько вакцины эти будут эффективны, необходимо провести ряд вирусологических тестов. И после этих тестов будет понятно. Ну, мы знаем даже с вариантом «Дельта», что вакцина прекрасно защищает от именно тяжелого течения болезни. Практически нет пациентов вакцинированных среди тех, кто лежит, скажем, в отделениях реанимации. Сегодня те платформы, которые существуют для разработки вакцин, в случае действительно такой необходимости, позволят достаточно быстро изменить основу вакцины и создать новый вариант.  

Медик об «Омикроне»: «Мы не диагностируем штамм, не имеет смысла этого делать, мы выявляем коронавирус и госпитализируем» (читайте далее).  

# Коронавирус # общество # Дмитрий Никулин # Елена Гасич # Максим Нестеренко # Фотофакт

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