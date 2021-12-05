Эпидемиолог: проводятся исследования «омикрона», чтобы понять, насколько вакцины будут эффективны

Новости Беларуси. Новый вариант коронавируса выявлен уже в 38 странах Европы и 12 штатах США. Самое главное для нас – в Беларуси «Омикрона» пока нет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так что у нас есть небольшая фора, чтобы устроить ему соответствующий прием, если он до нас все-таки доберется.

В то же время медики из ЮАР, где больше всего инфицированных «Омикроном», отмечают, что в основном это молодые люди с легким течением болезни. Они лечатся дома, чувствуют небольшую слабость, у них небольшая температура или даже нет ее. Вкус и обоняние никуда не уходят. А в палатах интенсивной терапии оказываются в основном те, кто пренебрегал вакцинацией. Хотя и в этом вопросе «Омикрон» стал яблоком раздора. Одни считают, что современные вакцины против него бесполезны, а другие уверены, что приобретенный иммунитет стойко выдержит удар и этого мутанта.