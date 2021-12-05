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Около 11 белорусов хотят вернуться из ЮАР домой из-за «омикрона». Рассказываем, как решается вопрос

05 декабря 2021 16:59
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Новости Беларуси. Новый вариант коронавируса выявлен уже в 38 странах Европы и 12 штатах США. Самое главное для нас – в Беларуси «Омикрона» пока нет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так что у нас есть небольшая фора, чтобы устроить ему соответствующий прием, если он до нас все-таки доберется.  

Около 11 белорусов хотят вернуться из ЮАР домой из-за «омикрона». Рассказываем, как решается вопрос-1

А тем временем ЮАР, где был выявлен первый случай заражения «Омикроном», оказалась в авиационной блокаде. На фоне распространения нового штамма страны одна за другой закрывают небо для самолетов из Южно-Африканской Республики. Украина, Казахстан, Израиль, Шотландия, Япония – и этот список постоянно пополняется. В то же время власти ЮАР называют такие меры избыточными и призывают мир успокоиться.  

А заложниками такой антиковидной блокады стали обычные люди, которые не могут улететь домой. Мы связались с нашим посольством в ЮАР и узнали, какая ситуация сейчас и есть ли среди застрявших белорусы.  

Ольга Коршун, СТВ:  
Максим, здравствуйте. Какая сейчас ситуация в ЮАР. Паникуют из-за «Омикрона»?  

Около 11 белорусов хотят вернуться из ЮАР домой из-за «омикрона». Рассказываем, как решается вопрос-4

Максим Нестеренко, временный поверенный в делах Беларуси в ЮАР:
В целом ситуация в Южной Африке на данный момент достаточно спокойная. Люди достаточно объективно восприняли эту информацию, и воспринимают ее как готовность к четвертой волне. В целом ситуация не поменялась, как таковой паники нет, и народ достаточно спокойно себя чувствует с пониманием того, что он живет в условиях коронавируса, в условиях пандемии.  

Ольга Коршун:  
Какие действия сейчас предпринимают сотрудники нашего посольства по возвращению белорусских граждан?  

Около 11 белорусов хотят вернуться из ЮАР домой из-за «омикрона». Рассказываем, как решается вопрос-7

Максим Нестеренко:  
С того момента, когда было прекращено авиасообщение с ЮАР, мы установили контакт, и к нам обратились в посольство белорусские граждане, которые находились здесь с разными целями: как с деловыми, так и с туристическими. На данный момент у нас есть информация об 11 гражданах Беларуси, которые хотят вернуться на родину. Мы работаем с авиакомпаниями, перевозчиками, с туроператорами, с нашими коллегами по дипломатическому корпусу в ЮАР для того, чтобы найти варианты возвращения их на родину. Мы проработали с нашими белорусскими турагентствами возможные варианты, сейчас предложили нашим белорусским гражданам, как можно выехать на родину из Южно-Африканской Республики.  

Эпидемиолог: проводятся исследования «Омикрона», чтобы понять, насколько вакцины будут эффективны – читайте здесь.  

# Коронавирус # общество # Дмитрий Никулин # Елена Гасич # Максим Нестеренко # Ольга Коршун # Фотофакт

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