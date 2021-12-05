Около 11 белорусов хотят вернуться из ЮАР домой из-за «омикрона». Рассказываем, как решается вопрос

Новости Беларуси. Новый вариант коронавируса выявлен уже в 38 странах Европы и 12 штатах США. Самое главное для нас – в Беларуси «Омикрона» пока нет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так что у нас есть небольшая фора, чтобы устроить ему соответствующий прием, если он до нас все-таки доберется.

А тем временем ЮАР, где был выявлен первый случай заражения «Омикроном», оказалась в авиационной блокаде. На фоне распространения нового штамма страны одна за другой закрывают небо для самолетов из Южно-Африканской Республики. Украина, Казахстан, Израиль, Шотландия, Япония – и этот список постоянно пополняется. В то же время власти ЮАР называют такие меры избыточными и призывают мир успокоиться.

А заложниками такой антиковидной блокады стали обычные люди, которые не могут улететь домой. Мы связались с нашим посольством в ЮАР и узнали, какая ситуация сейчас и есть ли среди застрявших белорусы.

Ольга Коршун, СТВ:

Максим, здравствуйте. Какая сейчас ситуация в ЮАР. Паникуют из-за «Омикрона»?