«Медицина в стадии внутренних изменений». Марина Шкроб о важном в белорусском здравоохранении

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и Наталья Хамицаева, врач-терапевт ГУ «Республиканский клинический медицинский центр». Юлия Бешанова, СТВ:

Встречаемся мы за несколько дней до вашего профессионального праздника, поэтому поговорить, конечно, хотелось бы о ваших профессиональных заботах – о медицине. Хотелось бы начать наш разговор с того, что врач – это профессия, без которой ни одно современное общество не выживет и развиваться тоже не сможет. Насколько сегодня престижно быть врачом? Во время пандемии мы оценили наше здравоохранение. Мы поняли, как развиваться и чего нам не хватает

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мне кажется, что врачом всегда было быть престижно. Последние вызовы показали, что это одна из самых нужных и востребованных профессий. Мы прекрасно понимаем, что ковид мы не смогли бы преодолеть без мужества нашей врачебной специальности. Юлия Бешанова:

Если говорить про ковид, то, наверное, пандемийные годы научили многому вообще всю систему – не только отдельных врачей и медсестер, вся система по-другому заработала. Какие главные уроки мы извлекли из этого? Марина Шкроб:

Мы оценили наше белорусское здравоохранение. Ведь очень долгие годы нам говорили о том, что у нас есть излишки коек, зачем нам нужна санэпидслужба, зачем мы так наблюдаем наших людей, зачем у нас такое количество специалистов (врачей, медицинских сестер)? И COVID-19 дал ответы на все эти «зачем?» Только благодаря тому, что мы не убили, а во многом, наоборот, развили и дополнили советскую систему здравоохранения, нам удалось выжить и с достоинством пройти эти испытания. Можно сказать, что, с одной стороны, мы стали гораздо более сильными, потому что мы поняли, насколько хорошее наше здравоохранение в принципе, а с другой стороны, мы поняли, как нам развиваться и чего нам не хватает. «Все есть в продаже». Грозит ли Беларуси дефицит лекарств? Юлия Бешанова:

Санкций бояться не стоит? Марина Шкроб:

Мы прекрасно понимаем, что действующее вещество практически весь мир закупает в одних и тех же местах. То есть мы можем говорить только об оригинальных препаратах, которые какая-то компания произвела. Этого, возможно, у нас может не быть, потому что это вновь изобретенный препарат. А все остальное во всем мире делается из одних и тех же субстанций. Юлия Бешанова:

То есть фактически эти препараты абсолютно идентичны? Марина Шкроб:

Безусловно. Они закупаются в одних и тех же местах. Также хочу сказать, что министр здравоохранения белорусский народ заверил, что никаких перебоев с поставками не будет. Фактически все заказы на лекарства были подтверждены. Оно все есть в продаже. Об обезьяньей оспе: «Надеемся, что эта болезнь к нам придет не очень скоро»

Марина Шкроб:

Один из наших чиновников, директор Института микробиологии, сказал, что в стране возможна ПЦР-диагностика этого заболевания. Мы надеемся, что эта болезнь к нам придет не очень скоро, потому что все-таки она имеет гендерные особенности и особенности сексуального поведения. Будем надеяться, что у нас в стране это не так распространено, чтобы нам бояться. Я в каком-то источнике (не знаю, насколько он достоверный) читала, что женщины не болеют вовсе в силу ряда обстоятельств. Тест-система для выявления оспы обезьян. Где в Беларуси будут проводить диагностику и когда ждать результат, читайте здесь. Юлия Бешанова:

Чтобы стать врачом, нужно пройти достаточно длительный путь. Сколько сейчас длится обучение в вузе? Марина Шкроб:

Шесть лет в вузе, потом интернатура. Но профессия врача – это та профессия, которая не предполагает остановки ни на одну секунду. Если ты остановился, значит ты уже не стоишь, а ты уже отстал. Поэтому мы постоянно участвуем в онлайн-конференциях, постоянно проходим офлайн-курсы, то есть мы все время учимся, учимся и учимся. Юлия Бешанова:

У нас же несколько медицинских вузов. Вузы достаточно сильные, конкурс туда зашкаливает из года в год. Сегодня опять началась вступительная кампания. Поступают с высокими баллами. Почему мы сталкиваемся с тем, что не хватает медицинских работников сейчас? И действительно ли не хватает их? «Человек ищет, где лучше». Как относиться к тому, что некоторые белорусские врачи уезжают из страны? Марина Шкроб:

Выпускников у нас достаточно много. Но когда мы говорим о нехватке, то мы говорим прежде всего о государственных структурах. Возможно, человек ищет, где лучше. Мы же понимаем, что кроме государственных учреждений здравоохранения у нас существуют коммерческие, куда уходят наши врачи. Кто-то уезжает в Америку, кто-то – в Европу, кто-то, я думаю, что большинство – в Россию. Как к этому относиться? С одной стороны, хорошо было бы, чтобы они работали у нас в стране. С другой стороны, мы должны понимать, что значит наше образование высококачественное, раз эти люди могут работать в любых странах мира. Юлия Бешанова:

Какие выпускники приходят – высококвалифицированные специалисты?

Наталья Хамицаева, врач-терапевт ГУ «Республиканский клинический медицинский центр»:

Стараются, конечно, развиваются. Кто хочет, тот всегда научится. «Врач – это тот, кто должен все время развиваться» Марина Шкроб:

Базовый уровень интеллектуального развития будущих врачей достаточно высок, поэтому мы предполагаем, что при желании они могут стать высококлассными специалистами. Но врач – это тот, кто должен все время развиваться и к этому стремиться. Наталья Хамицаева:

Хотеть надо. Медицина в стадии внутренних изменений. Это переход от участкового терапевта к врачу общей практики Марина Шкроб:

Президент сказал о том, что будет выделен один день для диспансеризации каждого взрослого человека. Мы же понимаем, что не просто так это. Значит, нужен просто какой-то стимул для людей, чтобы они все-таки занялись своим здоровьем, потому что мы понимаем, что профилактическая медицина – это гораздо более дешевая медицина, чем лечение. Юлия Бешанова:

С точки зрения профилактики – да, безусловно, с вами согласна. Но тут же есть еще такой момент, что когда приходишь в поликлинику, вроде бы готов пройти обследование, но большие очереди. И ты понимаешь, что как-нибудь в другой раз. Удалось ли с внедрением электронных записей снизить остроту этой проблемы? Марина Шкроб:

Всегда есть нюансы. Безусловно, цифровизация приведет к тому, что все-таки это можно будет запланировать. Конечно, диспансеризация, особенно в первые годы внедрения единого дня для диспансеризации, – это вызов для здравоохранения. Но мы не сомневаемся, что наше здравоохранение в состоянии справиться с любыми вызовами. Юлия Бешанова:

То есть снова надо перестраивать систему? Марина Шкроб:

Нет, система работает. Сейчас медицина находится в стадии внутренних изменений. Мы прекрасно понимаем, что у нас формируется система врача общей практики, его команды, его работы. Для нас это уже не новая система, но тем не менее это переход от участкового терапевта к врачу общей практики. Там есть нюансы.

Юлия Бешанова:

Сложнее подготовить такого специалиста? Врач общей практики фактически должен быть специалистом во многих сферах. Марина Шкроб:

Конечно. Но вы же не предполагаете, что, когда мы учим врача на лечебном факультете, он у нас проходит, условно говоря, только терапию. Безусловно, он изучает хирургию, офтальмологию, гинекологию, то есть все шесть лет он учится быть врачом во всех отраслях. И уже потом кто-то получает специализацию гинеколога, то есть у него такое углубленное направление, а кто-то будет получать специализацию врача общей практики. Мы же не предполагаем, что врач общей практики, условно говоря, должен гинекологическую операцию провести, – нет. Но мы говорим о том, что он должен уметь провести гинекологический осмотр и увидеть проблему. И после этого направить человека к правильному специалисту. Юлия Бешанова:

Очень много сейчас спорят по поводу преимуществ частной медицины (мы уже затронули эту тему, что врачи уходят) и государственной. Стоит ли это противопоставлять или одно дополняет другое? «К страховой медицине мы переходить не собираемся» Марина Шкроб:

Одно дополняет другое. При этом очень часто врачи, работающие в стационарах нашего города, и врачи, работающие в коммерческих организациях, – это одни и те же врачи. Юлия Бешанова:

Но в народе бытует мнение, что пойду я в частный центр, там будет лучше и уровень обслуживания, и врачи. Марина Шкроб:

Врачи точно будут одни и те же. Да, мы можем говорить о каких-то бытовых вещах. Знаете, в медицине, наверное, не это самое важное. Наталья Хамицаева:

Это антураж частной клиники. Марина Шкроб:

Если человек может и хочет, то почему нет? Мы должны дать людям право выбора. Юлия Бешанова:

Речи о том, что вся медицина у нас станет страховой, платной не ведется?

Марина Шкроб:

Об этом речь не идет. Вы представляете, когда мы готовились к референдуму по Конституции, какие были горячие статьи. Одной из самых горячих была как раз статья о здоровье. Самым главным там было то, что медицина у нас будет бесплатная. И мы с вами за этот постулат проголосовали, и именно так это звучит в нашей Конституции. Поэтому страховая медицина может быть элементом для каких-то нанимателей, которые страхуют, либо человек сам страхует свое здоровье. Но к страховой медицине мы переходить не собираемся. Это стоит подтянуть. К чему нужно стремиться белорусской медицине? Марина Шкроб:

Если наши врачи в состоянии работать по всему миру, значит уровень врачебной помощи нам понятен. Есть направления, которые у нас очень развиты. Юлия Бешанова:

Всегда говорят о трансплантологии. Марина Шкроб:

Та же трансплантология. Вы же понимаете, какая у нас маленькая страна, а мы себе можем позволить такую очень емкую отрасль медицины. Онкология наша, особенно детская онкология, стоматология наша – очень многие направления, которыми мы можем гордиться. Я бы сказала, что западная медицина, о которой мы все время говорим, – это скорее другой уровень реабилитации после заболевания. Мне кажется, это то, что стоит нам подтянуть. А само оказание медицинской помощи... Ковид доказал еще раз, что мы находимся на тех же позициях, на которых находится мир, а иногда даже их превосходим. Юлия Бешанова:

Глава государства не раз говорил и требовал у чиновников, чтобы медицина в столице, областных городах и в сельской местности была примерно на одном уровне. Понятно, что в сельской местности не надо ставить какой-то дорогостоящий аппарат, который понадобится в области. Но насколько это удается подтянуть? Насколько человек, проживающий в глубинке, не чувствует себя обделенным? «На ФАПе мы не можем поставить аппарат МРТ». О преимуществах межрегиональных центров Марина Шкроб:

Это как раз одно из направлений развития нашей медицины – создание так называемых межрегиональных центров. Мы прекрасно понимаем, что оборудование должно быть востребовано, то есть действительно на ФАПе мы не можем поставить аппарат МРТ, потому что просто-напросто это нерациональное использование денег. А те межрегиональные центры, которые мы создадим, должны быть насыщены, с одной стороны, правильным оборудованием, с другой стороны, они должны быть насыщены теми специалистами, которые смогут проводить высокотехнологичные операции. О чем я? Например, коронарное шунтирование, ангиография какая-то. Они должны быть в том числе и в межрегиональных центрах. Юлия Бешанова:

То есть эти центры будут находиться в каждом регионе, правильно? Марина Шкроб:

Безусловно. Юлия Бешанова:

И они будут все курироваться центром?

Марина Шкроб:

Мы же систему здравоохранения не отменяем – конечно. То есть по направлениям это будет курироваться. Юлия Бешанова:

А хватит ли у нас специалистов, которые смогут выполнять такие высококлассные процедуры и операции? Марина Шкроб:

Новый закон о здравоохранении предполагает несколько иное постдипломное образование наших врачей именно для того, чтобы готовить специалистов по этим значимым направлениям. Юлия Бешанова:

Вы говорили о том, что законодательство будет меняться, будем принимать новый закон. В том числе учитывая поправки в Конституции, какие еще новшества предлагаются? Понятно, что это еще не закон. Марина Шкроб:

Закон о здравоохранении [о его изменении – прим. ред.] принят в конце 2020 года. Юлия Бешанова:

В него будут вноситься правки? О донорстве: «Это национальная безопасность» Марина Шкроб:

В закон о здравоохранении фактически нет. Он недавно вступил в действие. Какие-то положения действуют вообще меньше года. В законы, которые сейчас находятся на рассмотрении в Палате представителей, – это о донорстве крови. Кстати говоря, сегодня [14 июня – День донора – прим. ред.], поэтому очень актуальная тема. Все представляют: донорство крови – это переливание крови и все. По сути своей, это вообще национальная безопасность нашей страны – то, что у нас должны быть запасы крови, то, что ее заготавливает только государство, то, что мы не имеем права ее никуда продать. Кроме того, это еще препараты крови, из которых мы делаем какие-то лекарства. Ведь очень многие лекарства, которые производятся из крови, мы закупаем. Они очень дорогостоящие. И нам нужно поменять закон для того, чтобы эти препараты мы могли производить у себя в стране. Поэтому это очень важно. Думаю, что следующим шагом в нашем законотворчестве будет Кодекс о здравоохранении. Юлия Бешанова:

Глобально. Марина Шкроб:

Да, безусловно. Все законы о здравоохранении будут собраны в одно место. Мы надеемся, что работа над этим будет в будущем. Юлия Бешанова:

Я так понимаю, что и ковид, и все последние события подтолкнули сферу к каким-то изменениям? Марина Шкроб:

Безусловно. Это то, о чем я говорю. Ни одна сфера в нашей жизни не может остановиться. Если мы остановились – все, значит мы отстали. А мы должны двигаться вперед. Юлия Бешанова:

Какие перспективные направления вы видите в развитии медицины сейчас в Беларуси? «Очень перспективное направление». Как технологии могут помочь в коммуникации «пациент-врач»? Марина Шкроб:

Это прежде всего скрининговые какие-то вещи. Следующее, о чем я должна сказать, – это коммуникативные вещи, это коммуникация «пациент-врач». Мы должны это развивать, чтобы пациенты нас слышали. Последние события показали, что это в том числе могут быть какие-то онлайновые вещи – тот, кому человек верит, чтобы информация была не из Google от бабки, а для того, чтобы эта информация была из достоверного источника, в том числе, возможно, от врача общей практики, у которого этот пациент находится под наблюдением. Юлия Бешанова:

То есть уйти в онлайн? Понятно, что мы не уйдем целиком. Марина Шкроб:

Вот, например, 100 человек задают врачу один и тот же вопрос. Хорошо было бы, если бы ответ на этот вопрос был размещен в каком-то источнике, пускай это будет Instagram врача, где пациент мог бы просто это посмотреть. Это очень перспективное направление. У нас в акушерстве и гинекологии это уже давно развито. Вы знаете, что у нас проводятся, например, курсы партнерские перед родами. У нас все это перешло в онлайн-формат, и мы не видим, что наши папы или мамы стали хуже готовы к родам. Это говорит о том, что если это сделано хорошо, правильно, качественно и тем, кем надо, это очень востребовано. Поэтому мне кажется, что это достаточно перспективное направление. Ну и меньше жалоб.

Юлия Бешанова:

Вы затронули тему коммуникации с пациентом, врачебной этики. Тоже очень много обсуждался этот вопрос. Пациент всегда прав? Как выстроить это взаимоотношение, ведь работа с людьми – сложный процесс, не только в плане здоровья. Марина Шкроб:

Мы прекрасно понимаем, что это огромный пласт работы – работа с пациентом. Юлия Бешанова:

Особенно у терапевтов, когда приходят с любыми жалобами. Марина Шкроб:

Люди больные. Мы понимаем, что это влияет в том числе на их психику, то есть они могут быть не сдержаны. Именно поэтому мы, врачи, должны уметь работать. Пациент прав ли всегда или пациент не прав – мы должны даже к тому пациенту, который, возможно, не прав, смочь донести свою мысль и поставить этого пациента рядом с собой для того, чтобы бороться с болезнью. Если пациент не на нашей стороне, значит победит болезнь. Победить болезнь можно, только стоя рядом. О самолечении Марина Шкроб:

ВОЗ издал методичку (не знаю, как сказать), документ, который называется «Самолечение». Мне кажется, это та история, когда ты с чем-то не можешь бороться, но ты это должен возглавить. Я думаю, что, возможно, у нас тоже есть необходимость создать типа какой-то методички. Юлия Бешанова:

Справочник по самолечению. Марина Шкроб:

Да, справочник по самолечению. И как раз я думаю, что в этом справочнике по самолечению главной главой должно быть то, чего делать нельзя ни в коем случае. Юлия Бешанова:

Вы уже готовы написать такой справочник? Марина Шкроб:

Я думаю, что это мировая тенденция и вряд ли нас это не затронет. Юлия Бешанова:

Я хочу пожелать, чтобы у наших врачей было как можно меньше жалоб и как можно меньше вызовов, с которыми мы столкнулись в последние годы. Попрошу вас поздравить коллег. Без нашей профессии человечество не выжило бы