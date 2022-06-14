18 июня пройдёт съезд объединения «Белая Русь». С какими предложениями выступят делегаты из Могилёва?

Новости Беларуси. IV съезд республиканского объединения «Белая Русь» намечен на 18 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние четыре года организация увеличилась на 16,5 тысячи человек и сегодня насчитывает почти 200 тысяч белорусов разного возраста и профессий. Участие в мероприятии примут делегаты со всех регионов страны, в том числе и из Могилева.

Татьяна Булчинская, директор коммунального предприятия «Могилевоблдорстрой»:

Мы заканчиваем благоустройство, здесь будет пешеходная дорожка, велодорожка.

Город становится краше день ото дня. Парк «Подниколье» – яркий пример того, как серое болото можно превратить в живописный уголок. Место, куда приятно пригласить гостей из другого города. Асфальтное покрытие, велодорожки и плитка... Все сделано красиво и качественно, это заслуга работников Могилевского областного дорожного треста, где мужской коллектив возглавляет Татьяна Булчинская.

За плечами почетного дорожника страны строительство сотни километров дорог Беларуси. При этом заботливая жена, мама, бабушка еще и депутат городского совета, а также член общественной организации «Белая Русь». Телефон у Татьяны Викторовны не замолкает. К ней идут на прием, стучат в двери дома, пишут в социальных сетях по самым разным вопросам: от коммунальных до политических.

Татьяна Булчинская:

Привыкла, конечно, за столько лет, что и как к руководителю обращаются, и как к депутату, и как к представителю общественных организаций. Стараюсь всегда помочь, вникнуть в проблему. К почти круглосуточной доступности со стороны населения Татьяна Викторовна уже привыкла, и даже звонок в пять утра не выбил женщину из колеи.

Татьяна Булчинская:

Позвонили в 5 утра, что уже готовы работать: «Можно к вам прийти на работу?». Прошел медкомиссию в пять утра, и вот так человеку надо было на работу, что он решил, что в пять утра он уже не спит. Через несколько дней Татьяна Булчинская отправится в столицу, чтобы принять участие в IV съезде общественного объединения «Белая Русь». Как строитель она делает ставку на фундамент. «Белая Русь» должна объединить людей на основе тех ценностей, которые уже есть у белорусов.