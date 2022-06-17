Министр энергетики: за 2021 год количество электромобилей достигло 10 тысяч единиц

Новости Беларуси. Вместо бензина и дизеля – батарейки, а взамен стандартных опций – беспилотники с искусственным интеллектом. Белорусские производители презентовали новинки в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вместо бензина и дизеля – батарейки, а взамен стандартных опций – беспилотники с искусственным интеллектом. Белорусские производители презентовали новинки в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В наше время автомобили становятся смартфонами на колесах. Идет глобальный переход на электротягу. За 2021 год количество продаж такого транспорта в мире увеличилось вдвое, а это 16 миллионов единиц. К 2030 году количество электромобилей может вырасти в 12 раз.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
С учетом принятых решений на уровне главы государства развитие этого направления в нашей стране тоже имеет комфортные условия. Действуют стимулирующие меры, развивается электрозарядная инфраструктура. Количество станций ежегодно растет, их общее количество сейчас – 680 единиц. Все это позволяет увеличивать количество электромобильного транспорта у нас в стране. За 2021 год их количество достигло 10 тысяч единиц.
В Беларуси представили новый вид электротранспорта – квадрицикл. Для кого он будет полезен? Читайте здесь.