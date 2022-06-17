Министр энергетики: за 2021 год количество электромобилей достигло 10 тысяч единиц

Новости Беларуси. Вместо бензина и дизеля – батарейки, а взамен стандартных опций – беспилотники с искусственным интеллектом. Белорусские производители презентовали новинки в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В наше время автомобили становятся смартфонами на колесах. Идет глобальный переход на электротягу. За 2021 год количество продаж такого транспорта в мире увеличилось вдвое, а это 16 миллионов единиц. К 2030 году количество электромобилей может вырасти в 12 раз.