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Водитель электрокара: «Россия должна учиться у Беларуси, как должно быть»

17 июня 2022 12:35
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Новости Беларуси. Вместо бензина и дизеля – батарейки, а взамен стандартных опций – беспилотники с искусственным интеллектом. Белорусские производители презентовали новинки в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр энергетики: за 2021 год количество электромобилей достигло 10 тысяч единиц – подробности далее.

Водитель электрокара: «Россия должна учиться у Беларуси, как должно быть»-1

В 2022 году выставку смело можно назвать международной. Прямиком с питерских дорог на белорусские приехал Максим Гораш. Его электрокар уже прошел первый тест-драйв по нашим автострадам.

В Беларуси представили новый вид электротранспорта – квадрицикл. Для кого он будет полезен? Читайте здесь.

Водитель электрокара: «Россия должна учиться у Беларуси, как должно быть»-4

Максим Гораш, владелец электромобиля:
Путешествую очень активно по России именно на этом автомобиле. Я испытываю классные эмоции по сравнению с Россией, потому что в Беларуси гораздо лучше развита инфраструктура. Если мы откроем многочисленные приложения, с помощью которых можно зарядиться в России здесь гораздо больше станций. Как по мне, Россия должна учиться у Беларуси, как должно быть.

В Беларуси в 2021 году принята пятилетняя комплексная программа развития электротранспорта, она также предусматривает создание системы сбора, хранения и утилизации электрокаров.

# Электромобили # общество # Максим Гораш # Фотофакт

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