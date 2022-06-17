Водитель электрокара: «Россия должна учиться у Беларуси, как должно быть»

Новости Беларуси. Вместо бензина и дизеля – батарейки, а взамен стандартных опций – беспилотники с искусственным интеллектом. Белорусские производители презентовали новинки в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси представили новый вид электротранспорта – квадрицикл. Для кого он будет полезен? Читайте здесь.

В 2022 году выставку смело можно назвать международной. Прямиком с питерских дорог на белорусские приехал Максим Гораш. Его электрокар уже прошел первый тест-драйв по нашим автострадам.

Максим Гораш, владелец электромобиля:

Путешествую очень активно по России именно на этом автомобиле. Я испытываю классные эмоции по сравнению с Россией, потому что в Беларуси гораздо лучше развита инфраструктура. Если мы откроем многочисленные приложения, с помощью которых можно зарядиться в России здесь гораздо больше станций. Как по мне, Россия должна учиться у Беларуси, как должно быть.

В Беларуси в 2021 году принята пятилетняя комплексная программа развития электротранспорта, она также предусматривает создание системы сбора, хранения и утилизации электрокаров.