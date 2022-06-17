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В Беларуси представили новый вид электротранспорта – квадрицикл. Для кого он будет полезен?

17 июня 2022 12:21
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Новости Беларуси. Вместо бензина и дизеля – батарейки, а взамен стандартных опций – беспилотники с искусственным интеллектом. Белорусские производители презентовали новинки в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси представили новый вид электротранспорта – квадрицикл. Для кого он будет полезен?-1

Поводом стал День электротранспорта. Грузовики, легковушки, автобусы и троллейбусы. Каждая деталь с приставкой электро-. Настоящая сенсация – квадрицикл – экспериментальная модель от «Мотовело». Каждое из четырех колес приводится в движение электромотором. О мощности новинки официальных данных пока нет, но эксперты говорят о возможном запасе хода в 150 километров на одной зарядке. Максимальная скорость электромалыша – 60 километров в час.

В Беларуси представили новый вид электротранспорта – квадрицикл. Для кого он будет полезен?-4

Евгений Коробейник, начальник отдела розничной торговли ООО «Мотовелозавод»:
Рассматривается он для эксплуатации курьерских служб, служб доставки, коммунальных, а также для передвижения людей именно в городской черте.

# Электромобили # общество # Евгений Коробейник # Фотофакт

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