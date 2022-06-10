Уничтожил двух немцев и эвакуировал с поля боя семь солдат. Чем ещё помог фронту Захар Голыня?

Лилия Лапикова, ученица школы № 51 Минска: Их судьба – это часть нашей семейной истории, рассказанная нам нашим дедушкой. А сколько же таких воспоминаний стало частью одной большой истории. Наш прапрадедушка Голыня Захар Игнатьевич родился в 1910 году в Витебской области Бешенковичского района в деревне Малые Голыни. 23 июня 1941 года его призывают на фронт. Воинское звание – старшина. Служил он в 29-й гвардейской танковой бригаде. Получил награду – Орден Красной Звезды. Сражался в боях за деревню Верхнее Ашково. 7 марта 1943 года оказал медицинскую помощь и эвакуировал с поля боя семь раненых человек. А в наступательных боях за деревню Ясенок в марте 1943 года ручными гранатами выбил соперника и убил 15 гитлеровцев. Будучи раненым в две ноги, при приближении к нему немцев уничтожил двух врагов. В госпитале ему пришлось ампутировать одну ногу, из-за чего он был вынужден вернуться домой к родным.

Дома его ждали три сына, дочка и жена. После того как дети выросли, мой прапрадедушка помогал в воспитании внуков и смог увидеть даже правнуков. Прожил он довольно долгую жизнь, дожил до 87 лет. За время Великой Отечественной войны мой прапрадедушка был награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Великой Отечественной войны I степени.

Гордость и слава нашим дедам и прадедам за то, что они защищали и сохраняли нашу родину. Большое спасибо моему прапрадедушке за то, что защищал свою родину, своих родных и меня – свою праправнучку. Я очень горжусь тем, что у меня такой героический прапрадедушка.

Мария Лапикова:

А еще в нашей семье есть два прапрадедушки, которые ушли на фронт и не вернулись, отдав свою жизнь ради нашего будущего. Голубев Александр Дмитриевич, который похоронен в братской могиле в Польше. И Голыня Егор Антонович, который похоронен тоже в братской могиле в Калининграде. Он был телефонистом, передавал важную информацию. За два месяца до окончания войны его убили. Я горжусь, что в нашей семье были такие героические поступки.

Спасибо героям нашей семьи, спасибо героям нашей страны!

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