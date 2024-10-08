Мечта о собственном жилье стала реальностью. Брестчанин выиграл 40 тысяч рублей в игре от «Санта»

Юлия Самусенко, ведущая:

Ну а теперь немного про удачу. Например, история победы брестчанина Романа Мартыненко могла бы стать сценарием фильма со счастливой развязкой.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Мужчина давно мечтал обзавестись собственным жильем, и игра от «Санта» приблизила его исполнение. Он выиграл 40 тысяч рублей на увеличение квадратных метров. Стоило лишь делать шаг навстречу фортуне и захватить игровой товар в «Санте». Александр Стасевич, ведущий:

Давайте тогда узнаем подробности. Хотя мне тоже сегодня повезло, я начинаю утро в вашей компании.

Александр Меженный, ведущий:

Приз от наших партнеров – компании «Кока-Кола» – 40 тысяч рублей. Роман, я вас поздравляю! Роман:

Меня зовут Роман, я из Бреста. Честно, не поверил, когда позвонили представители «Санты», в первый день я был занят, думал, что это очередные мошенники. Никогда ничего не выигрывали, но на самом деле надо верить, что всегда была надежда на победу. Когда позвонили во второй день, просто в шоке были. Не верилось в это, и до сих пор не верится.