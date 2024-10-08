Мечта о собственном жилье стала реальностью. Брестчанин выиграл 40 тысяч рублей в игре от «Санта»

Юлия Самусенко, ведущая:
Ну а теперь немного про удачу. Например, история победы брестчанина Романа Мартыненко могла бы стать сценарием фильма со счастливой развязкой.
Юлия Самусенко, ведущая:
Ну а теперь немного про удачу. Например, история победы брестчанина Романа Мартыненко могла бы стать сценарием фильма со счастливой развязкой.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Мужчина давно мечтал обзавестись собственным жильем, и игра от «Санта» приблизила его исполнение. Он выиграл 40 тысяч рублей на увеличение квадратных метров. Стоило лишь делать шаг навстречу фортуне и захватить игровой товар в «Санте».
Александр Стасевич, ведущий:
Давайте тогда узнаем подробности. Хотя мне тоже сегодня повезло, я начинаю утро в вашей компании.
Александр Меженный, ведущий:
Приз от наших партнеров – компании «Кока-Кола» – 40 тысяч рублей. Роман, я вас поздравляю!
Роман:
Меня зовут Роман, я из Бреста. Честно, не поверил, когда позвонили представители «Санты», в первый день я был занят, думал, что это очередные мошенники. Никогда ничего не выигрывали, но на самом деле надо верить, что всегда была надежда на победу. Когда позвонили во второй день, просто в шоке были. Не верилось в это, и до сих пор не верится.
Александр Меженный:
Вот это, чтобы глаза радовались у супруги, а вот это, чтобы все радовались. 40 тысяч от наших партнеров, компании «Кока-Кола». Это ваши призы.
Роман:
Если будем верить, то победа нас найдет.
*На правах рекламы.