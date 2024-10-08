Сепарация от родителей: когда должна наступить и почему? Психолог рассказала о нюансах

Психологи и социологи давно говорят о том, что в обществе стало появляться больше инфантильных людей, которые буквально застряли в детстве, подростковом возрасте, не умеют принимать решения и нести за них ответственность, не умеют контролировать свои эмоции и в целом управлять своей жизнью. О том, так ли все печально на самом деле, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Когда из родительского гнезда должен выпорхнуть мужчина, чтобы он стал на тропу самостоятельной жизни? 18 лет – самое время?
Наталия Талай, психолог:
Жизнь подскажет. Здесь нет единого рецепта для всех. Но сепарация должна обязательной быть для всех. Естественно, что человек идет куда-то учиться. Либо это другой город, тогда в общежитии человек начинает самостоятельно жить. Если человек продолжает жить в семье, то все равно начинаются какие-то романтические встречи, поездки. Таким образом происходит вот эта сепарация. Главное – попробовать. Когда человек взрослеет и чувствует вкус этой самостоятельности, он уже сам хочет из родительского гнезда вылететь. Но есть момент: если родители не держат его, тогда это происходит естественно.
Подробности в видео.