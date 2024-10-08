Как воспитать самостоятельного ребёнка? Психолог дал несколько советов

Психологи и социологи давно говорят о том, что в обществе стало появляться больше инфантильных людей, которые буквально застряли в детстве, подростковом возрасте, не умеют принимать решения и нести за них ответственность, не умеют контролировать свои эмоции и в целом управлять своей жизнью. О том, так ли все печально на самом деле, поговорили в ток-шоу «Точки над i».