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Как воспитать самостоятельного ребёнка? Психолог дал несколько советов

08 октября 2024 12:16
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Психологи и социологи давно говорят о том, что в обществе стало появляться больше инфантильных людей, которые буквально застряли в детстве, подростковом возрасте, не умеют принимать решения и нести за них ответственность, не умеют контролировать свои эмоции и в целом управлять своей жизнью. О том, так ли все печально на самом деле, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Как воспитать самостоятельного ребёнка? Психолог дал несколько советов-2

Денис Северов, магистр психологии:
Как же нам не вырастить инфантила среди наших детей, нашего общества? Первое – все этапы, которые ребенок проходит в возрасте, так или иначе сопряжены с ответственностью. С трех лет начинается самоидентификация, где ребенок заявляет «Я сам!» Именно в эти моменты нужно давать опыт выбора, опыт принятия решений и опыт совершения ошибок. В дальнейшем этой ответственности должно становиться все больше и больше. Тогда вы вырастите прекрасного самостоятельного ребенка.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Воспитание детей # Наши дети # Воспитание # Дети # Дети и родители

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