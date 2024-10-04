МЧС Беларуси и России провели совместные учения в Ногинске

Обмен уникальным опытом – фундамент эффективности работы. Совместные учения подразделений МЧС Беларуси и России прошли в подмосковном Ногинске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, анонсированы они были еще летом на заседании Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера государств – участников СНГ. Готовность сил и средств к ликвидации условных происшествий оценили главы спасательных ведомств. Присутствовал на учениях и госсекретарь Союзного государства. Демонстрацию навыков и возможностей приурочили к 25-й годовщине образования союза Беларуси и России.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Развивались вроде в едином ключе, но выстраивали свои интересные методики подготовки специалистов. Конечно же, получали боевой опыт в ликвидации тех или иных чрезвычайных ситуаций и, конечно же, очень активно делились этим опытом на стадии всего развития спасательного отдела как в Беларуси, так и на территории Российской Федерации. Конечно, же Россия имеет очень серьезный опыт в ликвидации многих чрезвычайных ситуаций. Беларусь имеет свой опыт, но тоже не менее уникальный.

Александр Куренков, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:

Мы еще раз подтвердили готовность идти нога в ногу, развивать чрезвычайные службы во имя защиты нашего населения и территорий. Наша страна и Беларусь последовательно реализуют курс добрососедских отношений и взаимовыгодного партнерства.