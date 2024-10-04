Культурно-образовательный центр Пакистана открыт в Витебском медуниверситете

Беларусь и Пакистан стали ближе. Культурно-образовательный центр исламской республики открыт в Витебском медуниверситете. Теперь, чтобы познакомиться с Исламабадом, студентам не нужен многочасовой перелет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Центре представлена богатая коллекция книг о Пакистане. Можно увидеть произведения известных художников, а также коллекцию артефактов, которая отражает историю искусства и ремесел. Инициатива призвана укрепить культурные связи, а они уже налажены: последние четыре года представители дипмиссии активно участвуют в фестивале «Славянский базар». Также студенты из Пакистана для получения образования выбирают белорусские вузы.

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси: Центр поможет увеличить количество пакистанских студентов, которые будут обучаться в Беларуси. Мы знаем, что пакистанские студенты находятся вдали от дома. Надеемся, что посещение данного центра поможет им лучше адаптироваться и меньше тосковать по дому. Также мы надеемся, что создание Центра поможет вашим сотрудникам и студентам получше узнать культуру и традиции нашей страны.

Алексей Чуканов, ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета:

Для нас очень важно сотрудничество с иностранными государствами, с иностранными университетами. Можно сказать, что наш вуз очень котируется и за рубежом, и в странах дальней дуги, и в странах ближней дуги. Мы благодаря принятию решений главами наших государств развиваем сотрудничество на сегодняшний день наиболее активно со странами дальней дуги. И вот сейчас открываем новую страницу активного сотрудничества с Пакистаном.

Витебский культурный центр стал пятым по счету. Ранее в Беларуси уже открыли четыре подобных. Один из них расположен в Гомельском медицинском университете. Остальные – в Борисове и Минске.