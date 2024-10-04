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В Первомайском районе определены площадки для торговли сельхозпродукцией

04 октября 2024 03:20
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Овощной сезон наблюдается во всех районах Минска. Так, только в Первомайском с середины сентября на сельскохозяйственных ярмарках реализовали продукции на 90 тысяч рублей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Первомайском районе определены площадки для торговли сельхозпродукцией-2

Свои продовольственные товары представили 250 продавцов. Это фермеры и крупные государственные производители. Всего на территории Первомайского района утверждено семь площадок, флагманская находится по улице Руссиянова.

В Первомайском районе определены площадки для торговли сельхозпродукцией-4

Наталья Рунец, начальник отдела торговли и услуг администрации Первомайского района:
На ярмарках выходного дня и ежедневных у нас работает Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района. Они контролируют качество и соответствующие документы на выращенную продукцию. Мы увеличили количество площадок для реализации продукции, для ежедневных ярмарок. Количество выданных разрешений в этом году увеличилось по отношению к прошлому году.

Традиционно на ярмарках работают волонтеры. Они доставляют продукты ветеранам, инвалидам и одиноким пожилым людям. Ярмарки будут работать до первых заморозков.

# Ярмарки в Минске

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