В Первомайском районе определены площадки для торговли сельхозпродукцией

Овощной сезон наблюдается во всех районах Минска. Так, только в Первомайском с середины сентября на сельскохозяйственных ярмарках реализовали продукции на 90 тысяч рублей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Свои продовольственные товары представили 250 продавцов. Это фермеры и крупные государственные производители. Всего на территории Первомайского района утверждено семь площадок, флагманская находится по улице Руссиянова.

Наталья Рунец, начальник отдела торговли и услуг администрации Первомайского района:

На ярмарках выходного дня и ежедневных у нас работает Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района. Они контролируют качество и соответствующие документы на выращенную продукцию. Мы увеличили количество площадок для реализации продукции, для ежедневных ярмарок. Количество выданных разрешений в этом году увеличилось по отношению к прошлому году.

Традиционно на ярмарках работают волонтеры. Они доставляют продукты ветеранам, инвалидам и одиноким пожилым людям. Ярмарки будут работать до первых заморозков.