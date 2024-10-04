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В БГУ прошла встреча актива БСЖ со студенческой молодёжью

04 октября 2024 03:10
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Профориентация студенческой молодежи, обмен опытом и преемственность поколений. А еще роль педагога в жизни подрастающего поколения. Представители БСЖ посетили Белорусский государственный университет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В формате вопрос-ответ они пообщались с женской половиной филологического факультета вуза.

В БГУ прошла встреча актива БСЖ со студенческой молодёжью-2

Говорили о деятельности и реализуемых проектах общественной организации. Так, сейчас Белорусский союз женщин занимается воплощением новой идеи. Благотворительный бал-аукцион с продажей картин белорусской художницы пройдет в столице 28 ноября. Все собранные средства направят на помощь детям с ограниченными возможностями. Присоединиться к доброй инициативе может любой желающий.

В БГУ прошла встреча актива БСЖ со студенческой молодёжью-4

Ксения Ковалева, студентка БГУ:
Очень здорово было посетить данное мероприятие. Здесь было много молодых коллег и коллег с большим опытом работы. Было очень здорово получить новые знания, послушать, как они развивались, как они шли к тому, чтобы быть учителем, каково это. И очень здорово было перенять опыт для себя, почерпнуть новые знания.

В БГУ прошла встреча актива БСЖ со студенческой молодёжью-6

Карина Сильванович, учитель гимназии № 43:
Были вопросы социальной политики государства, поддержка молодых учителей. Действительно, как важно быть молодым, авторитетным педагогом для своего ученика.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации БСЖ:
Говорить о важном сегодня необходимо. Во-первых, это опыт, который есть уже у тебя. Рассказать о том, с какими усилиями, какими, может быть, сложностями ты сталкивался по жизни, но ты добивался всегда той цели, к которой ты шел.

В БГУ прошла встреча актива БСЖ со студенческой молодёжью-8

Подобные встречи продолжатся. Нынешнюю приурочили ко Дню учителя, который отмечают уже в это воскресенье, 6 октября.

# Белоруский союз женщин # Ольга Чемоданова

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