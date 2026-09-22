Новости по тегу #Александр Куренков

Итогом заседания совместной коллегии МЧС трех стран стал пакет соглашений. Среди них – договоренности по внедрению роботов и беспилотников. Также ведомства договорились развивать совместные образовательные программы для подготовки спасателей.
Готовность сил и средств к ликвидации условных происшествий оценили главы спасательных ведомств. Присутствовал на учениях и госсекретарь Союзного государства.
Эту традицию предложил перенять у белорусских спасателей глава российского МЧС Александр Куренков.
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