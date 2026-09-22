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Новости по тегу #Александр Куренков

МЧС Беларуси, Казахстана и России определили ключевые направления сотрудничества на ближайшее время
22 сентября 2026 13:35

МЧС Беларуси, Казахстана и России определили ключевые направления сотрудничества на ближайшее время

МЧС Беларуси и России провели совместные учения в Ногинске
04 октября 2024 07:24

МЧС Беларуси и России провели совместные учения в Ногинске

Идея из Гродно – теперь с пожарной каланчи в Омске звучит патриотическая музыка
23 сентября 2024 07:17

Идея из Гродно – теперь с пожарной каланчи в Омске звучит патриотическая музыка

170-летие пожарной службы Беларуси масштабно отметили в Минске. Собрали самые яркие моменты праздника
22 июля 2023 17:43

170-летие пожарной службы Беларуси масштабно отметили в Минске. Собрали самые яркие моменты праздника

Министр МЧС России Александр Куренков посетил объекты белорусского профильного ведомства
16 ноября 2022 19:06

Министр МЧС России Александр Куренков посетил объекты белорусского профильного ведомства