Материнство и работа – как защитить свои права: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Какие правовые ловушки подстерегают будущих мам? Можно ли строить карьеру с маленькими детьми? О правах женщин и обязанностях нанимателей рассказали в программе «Открытый разговор» заместитель председателя Минского городского объединения профсоюзов Александр Щекович и проректор по лечебной работе Белорусского государственного медицинского университета Светлана Шилова.

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