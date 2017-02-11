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Могут ли беременную освободить от работы из-за токсикоза?

11 февраля 2017 17:32
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Новости Беларуси. Что делать, если беременной нужно идти на работу, а она не может справиться с токсикозом, рассказали в программе «Открытый разговор».

Светлана Шилова, проректор по лечебной работе Белорусского государственного медицинского университета: 
Она должна пойти к врачу на приём, где врач разберётся с состоянием её здоровья и решит, может она продолжать работу в таком состоянии или не может. То есть, или женщине оформят дневной стационар, и она будет проходить лечение, если это выраженный токсикоз. Или её будут госпитализировать.

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# общество # Трудовые отношения

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