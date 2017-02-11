Мамин день: каким сотрудницам ежемесячно положены сутки оплачиваемого отпуска?

Новости Беларуси. В коллективном договоре можно улучшить условия труда многодетных женщин, рассказали в программе «Открытый разговор».

Александр Щекович, заместитель председателя Минского городского объединения профсоюзов:

Трудовой кодекс, сам по себе, это – тот минимальный набор законодательных актов, который положен человеку государством.

Есть ещё один нормативный документ, который называется коллективный договор.

С помощью которого на предприятии, где есть профсоюзная организация, мы улучшаем условия трудового законодательства. Например, женщина, которая имеет ребёнка-инвалида, либо несколько детей до 16 лет, имеет один день в месяц оплачиваемого отпуска. День оплачен может быть. Кто-то в коллективных договорах прописывает еженедельно (там, где более 3 детей) оплачиваемый.

Хотя в законодательстве прописан только 1 день, можно прописать больше.

К сожалению, не все это знают, так называемый мамин день, когда мама может воспользоваться – 1 день в месяц, соответственно законодательству, и побыть с ребёнком.