Декретный отпуск в мире: в Швеции дают отцу, в Австралии маскируют под больничный

Сколько длится декретный отпуск в разных странах, рассказали в программе «Открытый разговор».
Самый короткий отпуск по уходу за ребенком – в Тунисе
Он составляет всего один месяц.
Сколько длится декретный отпуск в разных странах, рассказали в программе «Открытый разговор».
Он составляет всего один месяц.
При этом на помощь государства им рассчитывать не приходится. Наниматели не обязаны и сохранять за матерями их рабочие места.
Если так захочет её наниматель. Многие женщины пользуются медицинской страховкой, маскируют декретный отпуск под больничный.
Пособие по уходу за ребенком платят, пока малышу не исполнится 4 месяца.
Из общего срока два месяца зарезервированы строго для отца.