Декретный отпуск в мире: в Швеции дают отцу, в Австралии маскируют под больничный

Сколько длится декретный отпуск в разных странах, рассказали в программе «Открытый разговор». Самый короткий отпуск по уходу за ребенком – в Тунисе Он составляет всего один месяц.

В США мамы могут воспользоваться тремя месяцами отпуска При этом на помощь государства им рассчитывать не приходится. Наниматели не обязаны и сохранять за матерями их рабочие места.

В Австралии мать и вовсе может остаться без декретного отпуска Если так захочет её наниматель. Многие женщины пользуются медицинской страховкой, маскируют декретный отпуск под больничный.

Большинство европейских мам могут уходить в декретный отпуск на 8 месяцев Пособие по уходу за ребенком платят, пока малышу не исполнится 4 месяца.