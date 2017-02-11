Прямой эфир

Перевести беременную работницу на лёгкий труд: что это значит и как оплачивается?

11 февраля 2017 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В законодательстве предусмотрена мера: перевод беременных на лёгкий труд. Что обозначает это понятие, рассказали в программе «Открытый разговор».

Александр Щекович, заместитель председателя Минского городского объединения профсоюзов:
Заключение о лёгком труде, в принципе, даёт врач.

Там может быть указано: перенос грузов, перемещение, наклоны и так далее.

То, чем нельзя заниматься беременной. Она с этими показаниями приходит к нанимателю, и наниматель принимает решение: есть возможность перевести на более лёгкий труд – он переводит. Если он не может найти сегодня-завтра такую специальность, должность, где она может работать – соответственно, законодательством обязан оплачивать по нынешней заработной плате средней до тех пор, пока не найдёт это место рабочее. 

Материнство и работа – как защитить свои права?

# общество # Трудовые отношения

Другие новости рубрики

Все новости
Могут ли беременную освободить от работы из-за токсикоза?
11 февраля 2017 17:32

Могут ли беременную освободить от работы из-за токсикоза?

Пробки на границе с Литвой и Латвией: в очередях стоят до 100 грузовиков
11 февраля 2017 17:31

Пробки на границе с Литвой и Латвией: в очередях стоят до 100 грузовиков

Учебник, который синхронизируется со смартфоном: новый проект издательства «Пачатковая школа»
11 февраля 2017 17:30

Учебник, который синхронизируется со смартфоном: новый проект издательства «Пачатковая школа»