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Разрешат ли отправлять мам детей до 3 лет в командировки?

11 февраля 2017 17:34
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Новости Беларуси. Какие есть нормы в белорусских законах и будут ли их корректировать, рассказали в программе «Открытый разговор».

Александр Щекович, заместитель председателя Минского городского объединения профсоюзов:
Норма закона в Трудовом кодексе указывает, что мам, имеющих детей до трёх лет, запрещено посылать в командировки. Допустив такую заметку, как согласие работника, мы можем подвергнуть сотни, а то и тысячи женщин, которых наниматель, поверьте, любыми способами попросит подписать такой документ: «С моего согласия, прошу отправить меня в командировку».  

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# общество # Трудовые отношения

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