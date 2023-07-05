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«Это твоя сестричка или братик». Как познакомить детей от разных браков?

05 июля 2023 20:37
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Они любили друг друга, но потом их пути разошлись. Часто супружеские пары разводятся, причем статистика неутешительна. Хорошо, когда удается разойтись с миром, но если в семье есть дети, без драмы обходится не всегда. Каждый из бывших супругов тянет одеяло на себя, забывая об интересах ребенка. Обиды и гнев порой заглушают здравый смысл. О том, как не разругаться друг с другом в пух и прах и не лишить малыша отца или матери, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
После развода зачастую бывшие супруги находят себе новых возлюбленных. В этой ситуации, когда мужчина женится еще раз, у него появляется еще один ребенок, зачастую такие папы забывают о детях от предыдущего брака. Наталья, почему так происходит?

«Это твоя сестричка или братик». Как познакомить детей от разных браков?-1

Наталья Евтихова, психолог:
Не всегда, но так реально может произойти. У меня был случай, где клиентка особенно остро сказала, что папа после развода мало, что женился, родилась дочка, и назвали тем же именем, что у нее. То есть для нее это такая глубочайшая травма. Они виделись мало. Очень долго пришлось работать, чтобы вывести ее на определенный уровень здоровья, чтобы она смогла построить семью. Слава богу, сейчас у нее уже все хорошо. То есть ребенок очень остро воспринимает это как предательство: ты родил себе другого ребенка и сейчас о нем заботишься. Но есть ответственные папы, которые уделяют внимание, знакомят и говорят, что это твоя сестричка или братик. Вы для меня равные, я люблю. Но он младше, у вас разные мамы. Детям даже интересно в этом, но опять же, если мама не настраивает.

Алеся Лакина:
Много ли ответственных пап у нас?

«Это твоя сестричка или братик». Как познакомить детей от разных браков?-4

Наталья Евтихова:
Как сказать?

Алеся Лакина:
По статистике?

Наталья Евтихова:
Кто подводил статистику? В общем, они есть. Конечно, я всегда на стороне ребенка – сделать максимально менее травматично. У меня были на консультации такие папы. Говорит: «У меня женщина, я женюсь, скоро будет ребенок. У меня дочь. Скажите, как мне с ребенком, чтобы ей было легче – знакомить, не знакомить, говорить, не говорить?» Он пришел проконсультироваться, как ему позаботиться.

«Выбиваются точки опоры». Как помочь ребенку пережить развод родителей – подробнее здесь.

# Развод # общество # Алеся Лакина # Наталья Евтихова # Фотофакт

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