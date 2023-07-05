«Это твоя сестричка или братик». Как познакомить детей от разных браков?
Они любили друг друга, но потом их пути разошлись. Часто супружеские пары разводятся, причем статистика неутешительна. Хорошо, когда удается разойтись с миром, но если в семье есть дети, без драмы обходится не всегда. Каждый из бывших супругов тянет одеяло на себя, забывая об интересах ребенка. Обиды и гнев порой заглушают здравый смысл. О том, как не разругаться друг с другом в пух и прах и не лишить малыша отца или матери, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
После развода зачастую бывшие супруги находят себе новых возлюбленных. В этой ситуации, когда мужчина женится еще раз, у него появляется еще один ребенок, зачастую такие папы забывают о детях от предыдущего брака. Наталья, почему так происходит?
Наталья Евтихова, психолог:
Не всегда, но так реально может произойти. У меня был случай, где клиентка особенно остро сказала, что папа после развода мало, что женился, родилась дочка, и назвали тем же именем, что у нее. То есть для нее это такая глубочайшая травма. Они виделись мало. Очень долго пришлось работать, чтобы вывести ее на определенный уровень здоровья, чтобы она смогла построить семью. Слава богу, сейчас у нее уже все хорошо. То есть ребенок очень остро воспринимает это как предательство: ты родил себе другого ребенка и сейчас о нем заботишься. Но есть ответственные папы, которые уделяют внимание, знакомят и говорят, что это твоя сестричка или братик. Вы для меня равные, я люблю. Но он младше, у вас разные мамы. Детям даже интересно в этом, но опять же, если мама не настраивает.
Алеся Лакина:
Много ли ответственных пап у нас?
Наталья Евтихова:
Как сказать?
Алеся Лакина:
По статистике?
Наталья Евтихова:
Кто подводил статистику? В общем, они есть. Конечно, я всегда на стороне ребенка – сделать максимально менее травматично. У меня были на консультации такие папы. Говорит: «У меня женщина, я женюсь, скоро будет ребенок. У меня дочь. Скажите, как мне с ребенком, чтобы ей было легче – знакомить, не знакомить, говорить, не говорить?» Он пришел проконсультироваться, как ему позаботиться.
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