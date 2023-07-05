«Мама, папа, не стоит разводиться». Нужно ли сохранять семью ради ребёнка?

Они любили друг друга, но потом их пути разошлись. Часто супружеские пары разводятся, причем статистика неутешительна. Хорошо, когда удается разойтись с миром, но если в семье есть дети, без драмы обходится не всегда. Каждый из бывших супругов тянет одеяло на себя, забывая об интересах ребенка. Обиды и гнев порой заглушают здравый смысл. О том, как не разругаться друг с другом в пух и прах и не лишить малыша отца или матери, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Дети часто умоляют родителей, что мама, папа, не стоит разводиться, подумайте. Как вы считаете, стоит ли сохранить семью, ради того, чтобы ребенок был счастлив, ради его же блага?

Евгений Куренчанин, предприниматель, медиатор:

Безусловно, если родители понимают, что у ребенка может быть какая-то травма. Они ответственность на себя берут, в первую очередь выходя самостоятельно из позиции ребенка. То есть зачастую почему разводы происходят? Потому что родители сами порой, как дети себя ведут и не готовы принимать ответственность за урегулирование конфликта. По сути конфликт – что это? Это в некотором смысле детская позиция. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я правильно понимаю, то есть стоит сохранять семью ради ребенка?

Владимир Ухтинский, певец, музыкант:

Абсолютно не стоит. Алеся Лакина:

Я тоже готова поспорить. Михаил Свито:

Как же если нет любви, уже там ничего? Евгений Куренчанин:

С другой стороны говорю, если родители осознают, что это может нанести какой-то вред ребенку, то они должны на себя принять ответственность, не разрушать в моменте, а попробовать как минимум урегулировать спокойно.