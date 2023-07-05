«Лучше так, чем они убивают друг друга». Когда развод родителей может пойти ребёнку только на пользу?

Они любили друг друга, но потом их пути разошлись. Часто супружеские пары разводятся, причем статистика неутешительна. Хорошо, когда удается разойтись с миром, но если в семье есть дети, без драмы обходится не всегда. Каждый из бывших супругов тянет одеяло на себя, забывая об интересах ребенка. Обиды и гнев порой заглушают здравый смысл. О том, как не разругаться друг с другом в пух и прах и не лишить малыша отца или матери, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Евтихова, психолог:

С точки зрения психологии, сохранять брак только ради того, чтобы у детей на одной территории проживало два родителя, нет смысла. Потому что первое – если родители уже не могут… Ответственно входят в брак 10 процентов, они же в нем и остаются. Все остальные 90 не всегда входят ответственно – с разной степенью. Случилось так, что не могут, абьюзивный брак. Ко мне приходят – где просто муж издевается или жена издевается, второй партнер. Ребенок чем пропитывается в этой семье? Чем он пропитывается? Это токсично очень. Скажем так, у меня была ситуация, когда я уже своих детей более взрослых спросила: «Как вы считаете то, что случился развод?» Оба сказали, что, мама, сейчас-то мы 14 лет и 20 – к лучшему, потому что дома так тихо, хорошо, спокойно. Там было по-другому.

Евгений Куренчанин, предприниматель, медиатор:

Абсолютно верно, но это следствие. Наталья Евтихова:

Мы же сейчас не говорим, как выбирать партнера в брак. Я с вами согласна, это следствие. Мы говорим: если уже не выбрали ответственно, так, что прямо на всю жизнь…

Владимир Ухтинский, певец, музыкант:

К апогею пришли уже. Наталья Евтихова:

По-другому, на страсти это случилось. На выгоде иногда это случилось. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Потом вдруг повзрослели и поняли. Наталья Евтихова:

Потом изменилась ситуация. Очень жаль детей. Но, в принципе, если с ребенком быть честным, обеспечить ему нормальных папу и маму, которых он может видеть… Даже некоторые дети потом говорят: «Прекрасно, папа создал другую семью. Я прихожу, он счастлив – хорошо. С мамой мне тоже хорошо. В общем, лучше так, чем они убивают друг друга либо тихо ненавидят». Евгений Куренчанин:

Мы снова возвращаемся к тому, что изменилась ситуация. Изменилось отношение у человека к ситуации, и он начинает по-другому воспринимать своего партнера. Человек не развивается сам, по сути, по-простому он прогибается под ситуацию. Он позволяет ситуации быть в позиции доминирующей. Но когда человек себя развивает… Наталья Евтихова:

Если второй не развивает?

Евгений Куренчанин:

Это уже проблема. Когда два человека не развиваются – это действительно проблема. Но самое главное, почему я говорю: надо постараться сохранить, если люди не могут развиваться – вопросов нет, развод. Тогда все, что вы говорите – абсолютно верно. Владимир Ухтинский:

Кто может дать гарантию, что завтра человек готов развиваться – один или другой? Евгений Куренчанин:

Пожалуй, только бог. Алеся Лакина:

И что у него получится. Евгений Куренчанин:

Вопрос внутренней веры, если люди готовы именно заниматься саморазвитием. Алеся Лакина:

Евгений, вы обрисовываете какую-то идеальную ситуацию. Такое, мне кажется, редко встретишь.