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Материнский капитал и программа пенсионного обеспечения в Беларуси. Что важно знать?

06 июля 2022 18:05
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Новости Беларуси. Сегодня программа семейного капитала является одной из востребованных. Ежемесячно фиксируют более 1 200 заявок от белорусов на право воспользоваться депозитным счетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы стимулирования рождаемости, планирования и благосостояния семьи обсудили в рамках диалоговой площадки.

Материнский капитал и программа пенсионного обеспечения в Беларуси. Что важно знать?-1

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это вопросы использования семейного капитала для молодых семей, стимулирование рождаемости. К слову, сегодня у нас порядка 119 тысяч многодетных семей. И задача сегодня – увеличивать количество белорусов. Что касается тех, кто уже предпенсионного возраста, то с ноября 2022 года у нас будет действовать такая программа пенсионного обеспечения так называемая «три плюс три». Это тоже информация необходимая для размышления тем, кто уже готовится перейти к следующему этапу своей жизни.

Программа семейного капитала является одной из востребованных. На какую сумму может рассчитывать белорусская семья – подробнее здесь.

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Светлана Любецкая # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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