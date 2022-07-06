Материнский капитал и программа пенсионного обеспечения в Беларуси. Что важно знать?

Новости Беларуси. Сегодня программа семейного капитала является одной из востребованных. Ежемесячно фиксируют более 1 200 заявок от белорусов на право воспользоваться депозитным счетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы стимулирования рождаемости, планирования и благосостояния семьи обсудили в рамках диалоговой площадки.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это вопросы использования семейного капитала для молодых семей, стимулирование рождаемости. К слову, сегодня у нас порядка 119 тысяч многодетных семей. И задача сегодня – увеличивать количество белорусов. Что касается тех, кто уже предпенсионного возраста, то с ноября 2022 года у нас будет действовать такая программа пенсионного обеспечения так называемая «три плюс три». Это тоже информация необходимая для размышления тем, кто уже готовится перейти к следующему этапу своей жизни.