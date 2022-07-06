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Появился реабилитационный зал с тренажёрами. Сенненская ЦРБ после ремонта возобновила работу в полном объёме

06 июля 2022 17:57
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Новости Беларуси. Первых пациентов приняла после реконструкции Сенненская районная больница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы сохранить оказание медпомощи населению района, ремонт вели поэтапно – этажи по очереди продолжали принимать больных. 6 июля центральный корпус возобновил работу в полном объеме.

Появился реабилитационный зал с тренажёрами. Сенненская ЦРБ после ремонта возобновила работу в полном объёме-1

За время капремонта и модернизации учреждения здравоохранения закуплены новое оборудование в женское отделение, два аппарата УЗИ, современный операционный стол, кардиорегистраторы, увеличено в три раза количество кислородных точек до 60. Палаты укомплектованы новой мебелью. Появился реабилитационный зал с новыми тренажерами и средствами ранней реабилитации пациентов. Теперь местные жители могут получать квалифицированную помощь на уровне области.

Появился реабилитационный зал с тренажёрами. Сенненская ЦРБ после ремонта возобновила работу в полном объёме-4

Кристина Горчинская, главный врач Сенненской ЦРБ:
Реанимационное отделение получило новые мониторы, также получило аппарат ИВЛ. Отделение кардиологии, терапевтическое отделение получили дефибрилляторы, аппараты ЭКГ, также были получены линеоматы для отделения реанимации. Кроме того, постельное белье, новые принадлежности, мягкий инвентарь, все полностью в обновленном виде.  

Появился реабилитационный зал с тренажёрами. Сенненская ЦРБ после ремонта возобновила работу в полном объёме-7

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
Все хорошо знакомы с материалами VI Всебелорусского народного собрания, там пять основных постулатов развития страны было определено главой государства. Один из главных – это развитие регионов. Есть социальные стандарты, но за эти минимальные стандарты мы должны выходить дальше и дальше, чтобы обеспечить тот уровень обслуживания и подачи услуг населению, которые ему крайне необходимы.

В ближайшее время запланировано улучшение материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов района, больниц сестринского ухода и врачебных амбулаторий.

# Учреждения здравоохранения # общество # Кристина Горчинская # Михаил Русый # Фотофакт

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