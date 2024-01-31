Матч между Брянской и Гомельской областями! Как прошло открытие Ледового дворца в Светлогорске?

Качество жизни не хуже, чем в столице. В Светлогорске двери распахнул новый Ледовый дворец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В райцентре его появления ждали давно. О развитии спортивной инфраструктуры в регионах – репортаж Анны Корольчук.

Ледовая арена 60 на 26 метров с трибунами на 490 зрителей. Просторный тренажерный зал, помещения для занятий акробатикой и хореографией. Мечта нескольких поколений жителей Светлогорска стала явью: сегодня, 31 января, новый Ледовый дворец принимает сотни гостей.

Кто захочет пойти на каток покататься – не в Минск ехать, на хоккей ходить – также.

История главного долгостроя райцентра завершилась благополучно. Благодаря поддержке Президента его включили в инвестиционную программу и возвели быстрее чем за год. Новый объект станет базой для развития хоккейной школы – третьей в области после Гомельской и Жлобинской.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Уверен, что Светлогорск станет новым хоккейным центром притяжения. И в следующий раз мы приедем уже сюда смотреть на местных детишек, которые будут радовать нас своими победами.

Кто знает, может, именно светлогорский лед даст стране новых чемпионов? А пока здесь формируют тренерский штаб и набирают воспитанников среди малышей. Впрочем, определенные надежды подает и местная любительская сборная, несколько игроков которой выступали в финале «Золотой шайбы».

Дмитрий Семенков, житель Светлогорска:

Ледовый дворец лучше. И лед всегда есть, и на коньках каждый раз можно ездить.

В перспективе в Светлогорске откроется и отделение по фигурному катанию. Эта ледовая площадка стала юбилейной, 45-й по счету в нашей стране. Благодаря развитой инфраструктуре молодого райцентра она сможет принимать и международные соревнования.

Анна Корольчук, корреспондент:

Первыми на свежий лед вышли дети. В товарищеском матче принимают участие сборная Гомельской области и наши гости – юные хоккеисты из Брянского региона. Несмотря на товарищеский статус, баталии на льду развернулись нешуточные. Шайба оказалась в воротах уже на первой минуте игры. После трех периодов победу одержала принимающая сторона.

Александр Богомаз, губернатор Брянской области России:

Самое важное, как я постоянно говорю, это то, что ребята, которые сегодня играли, – это будущее наших стран. То, что мы закладываем вместе с Иваном Ивановичем: чтобы дети с детства и соревновались, и дружили, и дружили потом по жизни.