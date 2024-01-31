Матч между Брянской и Гомельской областями! Как прошло открытие Ледового дворца в Светлогорске?
Качество жизни не хуже, чем в столице. В Светлогорске двери распахнул новый Ледовый дворец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В райцентре его появления ждали давно.
О развитии спортивной инфраструктуры в регионах – репортаж Анны Корольчук.
Ледовая арена 60 на 26 метров с трибунами на 490 зрителей. Просторный тренажерный зал, помещения для занятий акробатикой и хореографией. Мечта нескольких поколений жителей Светлогорска стала явью: сегодня, 31 января, новый Ледовый дворец принимает сотни гостей.
Кто захочет пойти на каток покататься – не в Минск ехать, на хоккей ходить – также.
История главного долгостроя райцентра завершилась благополучно. Благодаря поддержке Президента его включили в инвестиционную программу и возвели быстрее чем за год. Новый объект станет базой для развития хоккейной школы – третьей в области после Гомельской и Жлобинской.
Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Уверен, что Светлогорск станет новым хоккейным центром притяжения. И в следующий раз мы приедем уже сюда смотреть на местных детишек, которые будут радовать нас своими победами.
Кто знает, может, именно светлогорский лед даст стране новых чемпионов? А пока здесь формируют тренерский штаб и набирают воспитанников среди малышей. Впрочем, определенные надежды подает и местная любительская сборная, несколько игроков которой выступали в финале «Золотой шайбы».
Дмитрий Семенков, житель Светлогорска:
Ледовый дворец лучше. И лед всегда есть, и на коньках каждый раз можно ездить.
В перспективе в Светлогорске откроется и отделение по фигурному катанию. Эта ледовая площадка стала юбилейной, 45-й по счету в нашей стране. Благодаря развитой инфраструктуре молодого райцентра она сможет принимать и международные соревнования.
Анна Корольчук, корреспондент:
Первыми на свежий лед вышли дети. В товарищеском матче принимают участие сборная Гомельской области и наши гости – юные хоккеисты из Брянского региона.
Несмотря на товарищеский статус, баталии на льду развернулись нешуточные. Шайба оказалась в воротах уже на первой минуте игры. После трех периодов победу одержала принимающая сторона.
Александр Богомаз, губернатор Брянской области России:
Самое важное, как я постоянно говорю, это то, что ребята, которые сегодня играли, – это будущее наших стран. То, что мы закладываем вместе с Иваном Ивановичем: чтобы дети с детства и соревновались, и дружили, и дружили потом по жизни.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Может, не каждый станет чемпионом, но он будет здоров, прекрасен. И сегодня эта арена – забота государства о здоровом образе жизни, о здоровье людей.
Появление Ледового дворца положило начало спортивному кластеру, который появится в Светлогорске. Уже в 2024 году около микрорайона Молодежный оборудуют лыжероллерную трассу и многофункциональную игровую площадку.