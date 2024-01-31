«С ними проще работать». Почему ювелиры выбирают искусственные бриллианты?

31 января отмечается Международный день ювелира. Дата праздника выбрана неслучайно, ведь именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Профессия ювелира – одна из самых редких и древних. Хорошие мастера, которые делают нашу жизнь чуточку прекраснее, на вес золота. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Если вы любите бриллианты так, как люблю их я, то вам наверняка интересно будет узнать, что в последнее время ювелиры все чаще заменяют натуральные бриллианты на синтетические.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Как уверяют нас эксперты, синтетические бриллианты могут занять до 70-80 % изготовления ювелирных украшений. В Беларуси, кстати, выращивают алмазы в лабораториях на специальных установках.
Наталья Надольская:
Почему ювелиры все чаще отдают предпочтение синтетическим бриллиантам?
Олег Игнатенко, заместитель генерального директора по научной и инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по материаловедению:
Одна из причин – наверное, все-таки потому что синтетика требует менее строгой отчетности. То есть любой синтетический камень, если имеет документ, что он синтетический, не подлежит декларированию, строгой отчетности. Соответственно, с ним проще работать.
Человек закладывает свой личный смысл. Обладают ли украшения особой энергетикой – подробнее здесь.