Инклюзивное образование в Беларуси. Как совместное обучение детей меняет учреждения образования?
Новости Беларуси. В столице обсуждают вопросы профессионального обучения и трудоустройства «особенных» белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня в нашей стране живет порядка 180 тысяч детей с особенностями психофизического развития. В школах с такими ребятами работать уже умеют – сегодня от 2 до 14 % учеников за партами – это дети с особыми образовательными потребностями. На путь инклюзии становятся белорусские колледжи и вузы.
Продолжит тему Дарья Седун.
Паша Карпик учится в 10 классе средней школы № 9 Минска. Свободного времени у парня практически нет: уроки, домашние задания, подготовка к предстоящим экзаменам и поступление. Душа лежит к искусству, так что и вуз молодой человек, вероятно, выберет творческий. Нарушения опорно-двигательной системы строить планы на будущее совсем не мешают.
Павел Карпик, учащийся средней школы № 9 имени В.И. Щербацевича Минска:
Я думаю, что я буду писать тексты самого разного плана на заказ. Наверное, буду заводить знакомства с людьми сферы искусства, может, с театральными деятелями, писать для них пьесы, знакомиться с музыкантами, помогать им с написанием текстов и музыки. И самому писать какие-то рассказы, романы, художественную литературу, публицистику.
Среди выпускников инклюзивных классов много тех, кого когда-то называли «особенными», а сейчас это учащиеся колледжей и студенты вузов, которые завтра станут специалистами.
Сегодня в столице особенных ребят принимают шесть колледжей. С каждым годом для таких абитуриентов открывают все больше специальностей и направлений, чтобы молодые люди наравне со всеми могли выбрать дело всей своей жизни.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Мы прекрасно понимаем, что сегодня инклюзивное образование должно проходить красной нитью через учреждения дошкольного образования, общего среднего образования, безусловно, это получение профессионального образования, это наши коллежи, это наши учреждения высшего образования.
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