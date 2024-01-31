Инклюзивное образование в Беларуси. Как совместное обучение детей меняет учреждения образования?

Новости Беларуси. В столице обсуждают вопросы профессионального обучения и трудоустройства «особенных» белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в нашей стране живет порядка 180 тысяч детей с особенностями психофизического развития. В школах с такими ребятами работать уже умеют – сегодня от 2 до 14 % учеников за партами – это дети с особыми образовательными потребностями. На путь инклюзии становятся белорусские колледжи и вузы.

Продолжит тему Дарья Седун.

Паша Карпик учится в 10 классе средней школы № 9 Минска. Свободного времени у парня практически нет: уроки, домашние задания, подготовка к предстоящим экзаменам и поступление. Душа лежит к искусству, так что и вуз молодой человек, вероятно, выберет творческий. Нарушения опорно-двигательной системы строить планы на будущее совсем не мешают.