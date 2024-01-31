Кольцо, браслет или кулон. Можно ли превратить украшение в талисман?

31 января отмечается Международный день ювелира. Дата праздника выбрана неслучайно, ведь именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Профессия ювелира – одна из самых редких и древних. Хорошие мастера, которые делают нашу жизнь чуточку прекраснее, на вес золота. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Камшекина, дизайнер украшений:

Любое украшение можно превратить в свой талисман, который будет такой точкой опоры для людей, у которых, допустим, еще не сформировалось свое внутреннее. Кольцо, браслет, неважно, что это может быть, или кулон. Ко мне часто приходят люди даже с таким запросом. На самом деле это прекрасный действующий инструмент. Я рассказываю людям, как можно любое украшение превратить в этот талисман для себя. Это очень интересный процесс. Как раз таки это связано именно с личностью человека и его энергетикой.

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