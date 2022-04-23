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Михаил Русый: если в доме, в хозяйстве забивается гвоздь, значит, страна живёт

23 апреля 2022 11:22
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Новости Беларуси. Беларуси удается сохранить высокие темпы строительства. Санкции со стороны Запада не смогли поставить на паузу ни один социальный проект, а экономика даже в таких сложных условиях работает с плюсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Михаил Русый: если в доме, в хозяйстве забивается гвоздь, значит, страна живёт-1

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Если в доме, в хозяйстве забивается гвоздь, если есть хотя бы один проект, который строится, значит, хозяйство живет и страна живет. Страна не свернула ни один социальный проект, ни один инвестиционный проект. Это говорит о том, что экономика страны, невзирая ни на какие пандемии, политические и экономические санкции, работает.  

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# Строительство # общество # Михаил Русый # Фотофакт

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