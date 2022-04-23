«Таких зданий единицы в республике». Какой медицинский корпус построят в Могилёве?

Новости Беларуси. Беларуси удается сохранить высокие темпы строительства. Санкции со стороны Запада не смогли поставить на паузу ни один социальный проект, а экономика даже в таких сложных условиях работает с плюсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию внутри страны и вокруг ее рубежей обсудили в Могилеве. На встрече с трудовым коллективом института «Могилевгражданпроект» приняли участие представители власти как исполнительной, так и законодательной. Производственные мощности предприятия сегодня загружены на 100 процентов. Портфель заказов сформирован до конца года.

Сергей Баранов, директор предприятия «Институт «Могилевгражданпроект»:

Самые основные проекты, самые амбициозные – это строительство кардиоцереброваскулярного корпуса в Могилеве. Очень огромное здание, очень высокотехнологичное, это то, что даст толчок медицине города и области. Таких зданий – единицы в республике.