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«Таких зданий единицы в республике». Какой медицинский корпус построят в Могилёве?

23 апреля 2022 11:24
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Новости Беларуси. Беларуси удается сохранить высокие темпы строительства. Санкции со стороны Запада не смогли поставить на паузу ни один социальный проект, а экономика даже в таких сложных условиях работает с плюсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Таких зданий единицы в республике». Какой медицинский корпус построят в Могилёве?-1

Ситуацию внутри страны и вокруг ее рубежей обсудили в Могилеве. На встрече с трудовым коллективом института «Могилевгражданпроект» приняли участие представители власти как исполнительной, так и законодательной. Производственные мощности предприятия сегодня загружены на 100 процентов. Портфель заказов сформирован до конца года.  

«Таких зданий единицы в республике». Какой медицинский корпус построят в Могилёве?-4

Сергей Баранов, директор предприятия «Институт «Могилевгражданпроект»:  
Самые основные проекты, самые амбициозные это строительство кардиоцереброваскулярного корпуса в Могилеве. Очень огромное здание, очень высокотехнологичное, это то, что даст толчок медицине города и области. Таких зданий – единицы в республике.  

«Таких зданий единицы в республике». Какой медицинский корпус построят в Могилёве?-7

К концу 2022 года в Могилевской области сдадут 15 многоквартирных домов. Есть предложения помочь со строительством ряда объектов в России. Сейчас белорусы уже трудятся на объекте в Воронеже, где строят самую крупную школу в России.  

Михаил Русый: если в доме и хозяйстве забивается хотя бы один гвоздь, это значит, что страна живет (подробнее тут).  

# Строительство # общество # Сергей Баранов # Фотофакт

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