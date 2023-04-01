Мастер-классы, семинары и выставки-продажи. Первый фестиваль белорусского легпрома проходит в Минске

Новости Беларуси. «Свята льну. Роднае – моднае». Масштабный фестиваль белорусской легкой промышленности впервые проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В праздник льна столица окунулась сразу на три дня. На фестивале дизайнеры из Беларуси и России представили свои новые коллекции. В программе также семинары, мастер-классы по подготовке специалистов модной индустрии и выставки-продажи. Лен уже давно стал визитной карточкой нашего легпрома. Основная доля в структуре производства – домашний текстиль: постельное белье, полотенца, скатерти, шторы. Сегодня спрос на белорусскую льняную продукцию небывалый.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Гиперпопулярный продукт, его постоянно не хватает. В этом году мы дополнительно готовим объемы одежды, особенно классической, – это рубашки, например, мужские, женские. Мы к летнему сезону прямо тысячами шьем во всей шкале до 128 размера, это 60-64 мужской размер, чтобы любой гражданин, любой белорус мог пойти и купить себе льняную рубаху.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Фестиваль дает возможность молодым специалистам, ученым показать что-то новое, молодым специалистам показать на сцене свои новые наряды. Очень рады, что первый фестиваль проходит в Минске, это очень хорошо и замечательно, что такая инициатива появилась, и мы ее очень поддерживаем. И это дает нам возможность увидеть, попробовать, посмотреть. Я уверена, что фестивалю быть не только первый год, но и следующие годы.