Белорус разработал электронный браслет для незрячих. Как он работает?

Музыка – это не только вид искусства, но и один из способов реабилитации и социализации слабовидящих и незрячих людей.

Марина Доросева, заведующая филиалом ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 19 г. Минска»:

Мы преподаем игру на инструменте: гитара, фортепиано, аккордеон, ударные инструменты, флейта. Детки посещают уроки сольфеджио, музыкальной литературы, также работают у нас прекрасные коллективы. Есть занятия индивидуальные и групповые. К обязательным предметам относится нотная грамота по системе Луи Брайля.

Марина Доросева:

Для слабовидящих деток мы увеличиваем нотки, где-то пишем от руки в укрупненном варианте. Многие из учеников общеобразовательной школы и филиала музыкальной связывают дальнейшую жизнь с музыкой. Так, Мария Рудко теперь преподает в родных стенах.

Мария Рудко, преподаватель нотной грамоты ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 19 г. Минска»:

Мы обучаем детей читать ноты, которые написаны рельефно-точечным шрифтом Брайля, потому что они имеют свою специфику и отличаются от плоскопечатных нот. Моя задача состоит в том, чтобы научить детей читать эти ноты, также писать, воспроизводить музыку по ним.

Помимо плохого зрения, у детей встречаются и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Здесь занятия на инструментах помогают ребенку развить мышечную свободу.

Марина Доросева:

Как правило, наши детки внутренне закрепощены, поэтому занятие музыкой, выступления на концертах позволяют в полной мере раскрыть их внутренний мир, раскрыть потенциал. И они с огромным удовольствием выступают на концертах. Совсем недавно юный минчанин Даниил Василевский сделал электронный браслет для незрячих и слабовидящих, который с помощью вибрации помогает человеку понять, как далеко находится препятствие.

Даниил Василевский, разработчик браслета для незрячих:

На самом деле там все просто. Там датчик расстояния, вибромотор и сама плата с микроконтроллером. Браслет вешается на руку, датчик расстояния измеряет расстояние до препятствия, на которое направлен браслет, после чего передает это расстояние микроконтроллеру. Он уже отсчитывает, с какой силой надо сделать вибрацию. После чего вибромотор вибрирует. Одну из первых версий браслета уже протестировали в Специальной школе № 188 для детей с нарушениями зрения. Планируется и дальше внедрять и развивать проект.

Даниил Василевский:

Сейчас мы уже полностью переработали корпус. Сейчас идет работа над уменьшением размеров самого устройства, над его компактностью. Также учитываются какие-то факторы, которые присущи каждому человеку. Например, чувствительность кожи. Основная задача педагогов – организовать специальные условия для детей с плохим зрением. У каждого ученика – своя индивидуальная парта с освещением и книгами. Для работы также используют увеличительную лампу и телесенсер.