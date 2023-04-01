Белорус разработал электронный браслет для незрячих. Как он работает?

Музыка – это не только вид искусства, но и один из способов реабилитации и социализации слабовидящих и незрячих людей.
Музыка – это не только вид искусства, но и один из способов реабилитации и социализации слабовидящих и незрячих людей.
Марина Доросева, заведующая филиалом ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 19 г. Минска»:
Мы преподаем игру на инструменте: гитара, фортепиано, аккордеон, ударные инструменты, флейта. Детки посещают уроки сольфеджио, музыкальной литературы, также работают у нас прекрасные коллективы.
Есть занятия индивидуальные и групповые. К обязательным предметам относится нотная грамота по системе Луи Брайля.
Марина Доросева:
Для слабовидящих деток мы увеличиваем нотки, где-то пишем от руки в укрупненном варианте.
Многие из учеников общеобразовательной школы и филиала музыкальной связывают дальнейшую жизнь с музыкой. Так, Мария Рудко теперь преподает в родных стенах.
Мария Рудко, преподаватель нотной грамоты ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 19 г. Минска»:
Мы обучаем детей читать ноты, которые написаны рельефно-точечным шрифтом Брайля, потому что они имеют свою специфику и отличаются от плоскопечатных нот. Моя задача состоит в том, чтобы научить детей читать эти ноты, также писать, воспроизводить музыку по ним.
Помимо плохого зрения, у детей встречаются и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Здесь занятия на инструментах помогают ребенку развить мышечную свободу.
Марина Доросева:
Как правило, наши детки внутренне закрепощены, поэтому занятие музыкой, выступления на концертах позволяют в полной мере раскрыть их внутренний мир, раскрыть потенциал. И они с огромным удовольствием выступают на концертах.
Совсем недавно юный минчанин Даниил Василевский сделал электронный браслет для незрячих и слабовидящих, который с помощью вибрации помогает человеку понять, как далеко находится препятствие.
Даниил Василевский, разработчик браслета для незрячих:
На самом деле там все просто. Там датчик расстояния, вибромотор и сама плата с микроконтроллером. Браслет вешается на руку, датчик расстояния измеряет расстояние до препятствия, на которое направлен браслет, после чего передает это расстояние микроконтроллеру. Он уже отсчитывает, с какой силой надо сделать вибрацию. После чего вибромотор вибрирует.
Одну из первых версий браслета уже протестировали в Специальной школе № 188 для детей с нарушениями зрения. Планируется и дальше внедрять и развивать проект.
Даниил Василевский:
Сейчас мы уже полностью переработали корпус. Сейчас идет работа над уменьшением размеров самого устройства, над его компактностью. Также учитываются какие-то факторы, которые присущи каждому человеку. Например, чувствительность кожи.
Основная задача педагогов – организовать специальные условия для детей с плохим зрением. У каждого ученика – своя индивидуальная парта с освещением и книгами. Для работы также используют увеличительную лампу и телесенсер.
Лариса Смоляк, учитель начальных классов ГУО «Специальная общеобразовательная школа № 188 для детей с нарушениями зрения г. Минска»:
Мы создаем наглядность – тоже специального образца. Есть музыкальная школа и различные кружки. Все условия приближенные максимально к реальному, жизненному. У нас есть специальные занятия коррекционные, на которых ребята знакомятся со специальными средствами коррекции. К примеру, используем прибор для письма по системе Брайля. Сюда вставляется тетрадка брайлевская. И специальным прибором, грифелем, ребята накалывают шрифт, текст, потом снимают, достают тетрадку и читают.
Подписывайтесь на нас в Telegram!