Масштабный гала-концерт ведущих минских коллективов художественного мастерства прошёл во Дворце Республики

Масштабный гала-концерт ведущих столичных коллективов художественного мастерства прошел во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск – заключительный город в серии отчетных выступлений в рамках фестиваля «Беларусь – мая песня», который спустя 15 лет вернулся на основную площадку страны.

Вот так, при помощи виртуальных станций метро сюжет концерта последовательно знакомит зрителей со страницами истории развития и становления Минска, мудростью и трудолюбием белорусского народа. Продемонстрировать богатство и многогранность культурной палитры города собрались лучшие из лучших – всего порядка полутора тысяч человек.

Дарья Милованова:

Выступать во Дворце Республики на главной сцене с большинством коллективов, которые являются образцовыми, заслуженными, – это очень большие эмоции.

Нина Осипова, режиссер концерта:

«Мінск – шляхамі мар і успамінаў». Нам есть что вспомнить, есть куда лететь. Минск – город будущего. Это такое путешествие по Минску, путешествие на нашем минском метро, которое приглашает нас, и мы по-тихонечку следуем, попадаем на различные станции метро. А станции – это такие условные блоки концерта.

Уже по традиции в фойе Дворца Республики развернулась выставка. Основной ее темой стало 80-летие освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, а также юбилей присвоения столице почетного звания «Минск – город-герой».

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории Минска:

Здесь представлено три основных темы: «Минская операция», которая является частью освободительной операции «Багратион». Она начинается 29 июня и заканчивается 4 июля, 5 июля уже даются два праздничных концерта в честь освобождения города. Здесь представлены и личные вещи людей, которые освобождали Минск.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы максимально сегодня хотели использовать все технические возможности, чтобы донести до зрителя всю торжественность момента, перенести его в разные эпохи и показать, что Минск сегодня хоть и является городом старажытным, но он современный и в нем сочетаются все эпохи и культура.