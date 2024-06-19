Приговор по делу надругательства над госсимволом огласили в Гродно

Год лишения свободы за поджог государственного флага. В Гродно огласили приговор по делу надругательства над госсимволом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвиняемые – две 23-летние жительницы областного центра. Согласно материалам уголовного дела, в апреле 2024-го, находясь в состоянии алкогольного опьянения, девушки подожгли флаг, который находился на одном из административных зданий. Их действия попали на камеры видеонаблюдения. Это помогло оперативно вычислить личности поджигательниц. Судебное заседание прошло сегодня, 19 июня, на базе юридического факультета Гродненского университета имени Янки Купалы.

Анна Климашевская, студентка юридического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Проводить выездные заседания по таким категориям преступлений достаточно важно. Это носит практическую часть для начинающих студентов. Публичность позволяет не допустить совершения подобных преступлений, и это носит воспитательный характер.