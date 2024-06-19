Прямой эфир

Приговор по делу надругательства над госсимволом огласили в Гродно

19 июня 2024 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Год лишения свободы за поджог государственного флага. В Гродно огласили приговор по делу надругательства над госсимволом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приговор по делу надругательства над госсимволом огласили в Гродно-1

Обвиняемые – две 23-летние жительницы областного центра. Согласно материалам уголовного дела, в апреле 2024-го, находясь в состоянии алкогольного опьянения, девушки подожгли флаг, который находился на одном из административных зданий. Их действия попали на камеры видеонаблюдения. Это помогло оперативно вычислить личности поджигательниц. Судебное заседание прошло сегодня, 19 июня, на базе юридического факультета Гродненского университета имени Янки Купалы.

Приговор по делу надругательства над госсимволом огласили в Гродно-4

Анна Климашевская, студентка юридического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Проводить выездные заседания по таким категориям преступлений достаточно важно. Это носит практическую часть для начинающих студентов. Публичность позволяет не допустить совершения подобных преступлений, и это носит воспитательный характер.

Приговор по делу надругательства над госсимволом огласили в Гродно-7

Обе девушки свою вину полностью признали и раскаялись. Суд назначил каждой из них наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

# Судебная система Беларуси # общество # Новости Гродно и Гродненской области

Другие новости рубрики

Все новости
Разработки и вооружения из 12 стран! Чем удивила выставка «Национальная безопасность – 2024»?
19 июня 2024 17:24

Разработки и вооружения из 12 стран! Чем удивила выставка «Национальная безопасность – 2024»?

Предприятия Минской области получили 21 новый комбайн от «Гомсельмаша»
19 июня 2024 17:18

Предприятия Минской области получили 21 новый комбайн от «Гомсельмаша»

Российская компания поставит вагоны для Минской подземки – как они выглядят?
19 июня 2024 17:14

Российская компания поставит вагоны для Минской подземки – как они выглядят?