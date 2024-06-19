Шедевр Репина «‎Белорус» впервые представили в Минске

Пример белорусско-российского культурного обмена. Шедевр Ильи Репина «Белорус» впервые представлен в Национальном художественном музее в Минске. Уникальный экспонат из постоянной коллекции Государственного Русского музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произведение мастер написал в 1892 году в усадьбе Здравнево под Витебском. На полотне художник изобразил крестьянина Сидора Шаврова. Картина ни разу не экспонировалась в нашей стране. Всего в Минск прибыло три работы художника, в их числе «Искушение христа» и «Графический портрет юриста и писателя Жиркевича». Эти полотна стали новыми доминантами масштабного выставочного проекта к 180-летию со дня рождения Репина. Здесь представлены произведения не только великого мастера, но и его учеников.

Алла Василевская, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси: На выставке представлено более 100 произведений Ильи Ефимовича Репина и его учеников, плеяды его выдающихся учеников, таких как Валентин Серов, Борис Кустодиев, Филипп Малявин и ряд других мастеров. Если быть точной, 21 ученик представлен на выставке.

Валерий Шишанов, ученый секретарь Витебского областного краеведческого музея:

Это большое чудо, которое долго все ждали. Тот, кто как-то близок к русскому искусству, кто близок к творчеству Репина, ждал это событие долго. И некоторые работы, которые присутствуют здесь, это и «Репинские акварели», это и эскиз к картине «Искушение Христа», они именно из Здравнево оказались в нашем музее, в Витебском областном краеведческом музее в 1929 году.

Долгожданный приезд произведений Ильи Репина называют историческим событием в культурной жизни Беларуси. Увидеть его картины в Минске можно будет до 7 июля.