Разработки и вооружения из 12 стран! Чем удивила выставка «Национальная безопасность – 2024»?

Оружие, военная экипировка и системы защиты. В Минске открылась международная выставка «Национальной безопасности – 2024», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум проходит во второй раз. И несмотря на попытки изолировать Беларусь, география стран, представляющих свои экспозиции, расширилось. Участники из 12 иностранных государств демонстрируют инновационные разработки и готовые решения в области охранных систем, техники и вооружения. Со своим потенциалом знакомят и белорусские предприятия военно-промышленного комплекса. Подробности у Константина Герцева.

Константин Герцев, корреспондент:

Международная выставка индустрии безопасности проводится в Минске уже второй раз. Задумывалась как нечто грандиозное, как шоу-рум, подиум. Сегодня – как сугубо профессиональный форум, который в первую очередь работает на основе анализа нынешней ситуации. К этому подталкивает и главная тема форума – национальная безопасность. То, о чем говорят часто и, как всегда, остро. Выставка хоть и не носит ярко выраженный военный окрас, представлены те же разработки в сфере гражданской обороны, но крен в сторону милитари виден невооруженным глазом. Спрос рождает предложение. Военный конфликт вблизи белорусских границ, как и наращивание контингента НАТО, заставляет Минск пересмотреть подходы в вопросе национальной безопасности.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

Эта выставка позволит пообщаться, познакомиться, найти каких-то коллег, партнеров, заключить какие-то новые контракты, контакты. Продемонстрировать, самое главное, всем, что сегодня мы все вместе готовы противостоять и защищать национальные интересы каждой суверенной страны.

Опыт специальной военной операции проходит красной нитью буквально во всех представленных разработках. Главный участник форума – белорусский бронетранспортер «V2», уже успешно прошедший испытания. Смесь классического БМП и БТРа, но с увеличенным запасом хода и степенью защиты. Пересмотрели и вооружение на борту: автоматическая пушка, танковый пулемет и радиоуправляемые ракеты. Вишенка на торте – отечественные прицелы с дальностью распознавания до 10 километров. Идеальная машина как для городских баталий, так и боев в пустыне. Подробности в видео. И хоть выставка национальной безопасности только вторая по счету, и ее часто сравнивают с главным форумом белорусского вооружения «MILEX», она точно не затерялась – иностранные делегации тому яркое подтверждение. А их было правда немало. При этом официальный Минск продолжает пропагандировать мирную повестку. Даже на фоне склок вокруг учений нестратегических ядерных сил.

Александр Вольфович:

Адекватно оценивая эту ситуацию, мы должны принимать соответствующие шаги. Поэтому мы также проводим тренировки, мы готовы к этому. Но я думаю, что все-таки, надеюсь: здравомыслящие люди, политики, занимающие большие должности, в том числе и на Западе, должны понимать, к чему это может привести. Как говорит наш Президент, в долгу мы не останемся. Первыми не начнем, но в долгу мы не останемся.