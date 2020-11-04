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«Масштаб задач прекрасно понимаем». Юрия Караева в новой должности представили в Гродненском облисполкоме

04 ноября 2020 11:09
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Новости Беларуси. Новый помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев приступает к своим обязанностям. 4 ноября его представили в должности коллективу облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Масштаб задач прекрасно понимаем». Юрия Караева в новой должности представили в Гродненском облисполкоме-1

Основные направления для работы в западном регионе обозначил Президент, назначая на минувшей неделе помощников в регионах. Прежде всего это кадровая политика и вопросы, касающиеся общей безопасности. Александр Лукашенко подчеркнул, что Гродненская область – один из самых ответственных регионов, в том числе из-за его приграничного расположения. Потому еще одна важная задача Юрия Караева на новом посту – наладить работу по противодействию внешним угрозам.  

«Масштаб задач прекрасно понимаем». Юрия Караева в новой должности представили в Гродненском облисполкоме-4

Юрий Караев, помощник Президента инспектор по Гродненской области: 
Те задачи, которые глава государства ставил, это узнать кадры, потом смотреть, как их назначают, смотреть за их работой, помогать силовому блоку в координации всех их задач. Тоже это непросто, потому что у каждого же и свои специфические особенности, и секреты. Поэтому впервые такое поручение, видимо, помощнику главы государства, но координация усилий нужна, в том числе с преодолением тех негативных последствий, наших моментов, которые сейчас в обществе происходят.  

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«Масштаб задач прекрасно понимаем». Юрия Караева в новой должности представили в Гродненском облисполкоме-7

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: 
Масштаб задач, который стоит перед регионом, тоже прекрасно понимаем и я, и Юрий Хаджимуратович. И опять же в сфере сейчас начатых диалоговых площадок, в сфере конституционной реформы. Возможность подключиться к этому процессу, возможность максимально оперативно обеспечить передачу данных, использование его опыта организации работы на разных участках, где ему приходилось служить, вот это то, что позволит, наверное, более оперативно и более глубоко решать вопросы, которые стоят перед регионом.  

«Масштаб задач прекрасно понимаем». Юрия Караева в новой должности представили в Гродненском облисполкоме-10

Юрий Караев неоднократно занимал ключевые должности в силовых ведомствах страны и прошел путь от командира взвода до министра внутренних дел, в том числе служил командующим внутренними войсками. Полученный опыт и профессионализм помогут в его работе на новом посту.  

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Юрий Караев # Владимир Караник # Фотофакт

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