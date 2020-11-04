«Масштаб задач прекрасно понимаем». Юрия Караева в новой должности представили в Гродненском облисполкоме

Новости Беларуси. Новый помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев приступает к своим обязанностям. 4 ноября его представили в должности коллективу облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные направления для работы в западном регионе обозначил Президент, назначая на минувшей неделе помощников в регионах. Прежде всего это кадровая политика и вопросы, касающиеся общей безопасности. Александр Лукашенко подчеркнул, что Гродненская область – один из самых ответственных регионов, в том числе из-за его приграничного расположения. Потому еще одна важная задача Юрия Караева на новом посту – наладить работу по противодействию внешним угрозам.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Масштаб задач, который стоит перед регионом, тоже прекрасно понимаем – и я, и Юрий Хаджимуратович. И опять же в сфере сейчас начатых диалоговых площадок, в сфере конституционной реформы. Возможность подключиться к этому процессу, возможность максимально оперативно обеспечить передачу данных, использование его опыта организации работы на разных участках, где ему приходилось служить, – вот это то, что позволит, наверное, более оперативно и более глубоко решать вопросы, которые стоят перед регионом.