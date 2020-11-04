Взыскание долгов на основании исполнительной подписи в Беларуси. Рассказываем алгоритм действий

Тысячи белорусов ежегодно пятнают свое имя невозвратными долгами самого разного происхождения. Но вот дилемма: суммы в исполнительных листах иногда просто космические, при этом сам должник гол как сокол. Как же взыскивать? После того, как судебный процесс завершился в пользу заемщика, на руках копия решения суда. Но решение еще не основание для принудительного исполнения по возврату долга. Александр Костюкевич, юрист:

Мы должны дождаться, когда решение вступит в законную силу и нам будет выдан исполнительный лист на основании этого решения суда. В дальнейшем у должника есть обязанность в добровольном порядке исполнить решение суда.

Должнику дается 7 дней. Но если он в добровольном порядке не погашает обязательства, мы должны обратиться в службу судебных исполнителей по месту нахождения ответчика. Пишем заявление о возбуждении исполнительного производства в произвольной форме. Александр Костюкевич:

В обязательном порядке к этому заявлению мы прилагаем подлинник исполнительного листа, либо у нас нотариальная надпись, либо определение о судебном приказе. И направляем все это либо заказной корреспонденцией, либо обычным почтовым отправлением.

Если должник добровольно не погасил задолженность, судебный исполнитель принимает меры, чтобы взыскать деньги. Если выяснится, что денежные средства отсутствуют или их недостаточно, судебный исполнитель обратит взыскание на иное имущество. Александр Костюкевич:

Также у судебного исполнителя есть информация о недвижимом имуществе, которое регистрируется в агентстве по государственной регистрации сделок с недвижимостью. Есть информация о транспортных средствах, о маломерных судах. Они делают запросы. Есть недвижимое либо движимое имущество. Может быть вынесено постановление о наложении запрета на отчуждение, когда должник не сможет реализовать. Если сумма задолженности большая и каких-то иных источников погашения нет, будет наложен арест и, соответственно, потом проведена оценка. И это имущество будет реализовано.

Позиция взыскателя должна быть очень активной. Из-за большой нагрузки судебные исполнители зачастую принимают меры по принудительному взысканию долга только после того, как получат ходатайство взыскателя. Александр Костюкевич:

Например, если сумма долга небольшая, например, до десяти базовых, он может сразу исполнительный документ направить по месту работы должника. Если сумма до десяти базовых, то направляется без проверки имущественного положения. Если сумма задолженности больше, чем десять базовых, судебный исполнитель должен выявить иные источники погашения задолженности.

Чтобы взыскание долга принесло результат, взыскателю следует постоянно поддерживать связь с судебным исполнителем, узнавать у него о результатах работы и уточнять, какие действия он планирует совершать. Не полениться и ознакомиться с материалами дела. Александр Костюкевич:

У нас есть реестр исполнительных производств и мы можем контролировать доход исполнения. Для того, чтобы проверить в этом реестре по физическому лицу, у нас должны быть фамилия и идентификационный номер, который указан в паспорте. Если же у нас должник – юридическое лицо, достаточно учетного номера плательщика и названия организации.