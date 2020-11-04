Пенсии и пособия в Беларуси выплатят досрочно

Новости Беларуси. «Белпочта» организует досрочную выплату пенсий и пособий за 5-9 ноября в связи с предстоящим праздником – Днем Октябрьской революции. 7 ноября будут работать только дежурные отделения связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О режиме их работы можно узнать в контакт-центре по номеру 154. «Белпочта» решила заранее поздравить всех с наступающим Днем Октябрьской революции, который, к слову, раньше считался главным государственным праздником в СССР.