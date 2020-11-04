«Есть даже имущество Volkswagen». Что такое перестрахование и как это работает в Беларуси?

В основном мы работаем с очень большими объектами, такими как атомная станция, нефтеперерабатывающие заводы, национальный авиаперевозчик «Белавиа». Кроме того, мы ответственны за перестрахование системы «Зеленая карта» по всему миру и в самой системе «Зеленая карта». Мы развиваем не только перестрахование в Беларуси, но и оказываем услуги на экспорт. Если в прошлом году у нас в портфеле перестраховочные премии от не резидентов составляли 23%, то в этом году почти 50%. Мы в этом году начали участвовать в перестраховании таких крупных проектов, как Walmart, «Макдональдс», мексиканское метро, имущество Volkswagen – у нас чего хочешь со всего мира есть. Эти фирмы наверняка не подозревают, что в конечном итоге часть их имущества перестрахована в Белорусской национальной перестраховочной организации. Это так и есть.

Андрей Унтон, генеральный директор РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация»: Перестраховочная компания у нас в стране одна, она создана 14 лет назад, и мы работаем фактически как страховая компания для страховых компаний. Мы имеем дело в основном с крупными рисками. Наши основные контрагенты – страховые компании и банки. Когда страховая компания принимает на себя какой-то большой риск, который она считает, что может не выплатить в случае наступления страхового события, она разделяет ответственность с нашей организацией. И мы за часть вознаграждения, за счет страховой премии делим этот риск со страховыми организациями. Так упрощенно работает наша система.

Насколько выросло доверие ваших клиентов с первых дней работы?

Андрей Унтон:

Мы можем похвастаться тем, что каждый год объем перестраховочной премии, которую мы подписываем, неуклонно растет. Если в самом первом полноценном году в свое функционирование мы подписали всего лишь 7 млн европремий, то в этом году мы рассчитываем выйти на более чем 55 млн, и это далеко не предел. Мы ставим перед собой амбициозные планы и в ближайшие годы планируем достичь потрясающей цифры – 100 млн. Это позволит нам войти в число первых 50 крупнейших перестраховщиков мира.

Что послужило толчком к появлению такой структуры у нас?

Андрей Унтон:

К сожалению, толчком к появлению такой структуры послужило событие не очень радостное, а именно гибель первого белорусского космического аппарата, который потерпел аварию. Разные перестраховочные организации в мире, где она была застрахована, частично оплачивали убытки по этому аппарату. Это подтолкнуло наше государство к тому, чтобы посмотреть на проблему перестрахования, разделения рисков в страховой отрасли более внимательно и подтолкнуло к созданию национальной перестраховочной организации.

Какие самые крупные выплаты вы можете выделить?

Андрей Унтон:

Выплат у нас больших, к счастью, может быть и к несчастью, было немного, потому что страховые выплаты – это и является лучше рекламой любой страховой или перестраховочной компании. Понятно, что самые большие – это крупные промышленные объекты и авиация. Например, гибель самолета «Белавиа» в аэропорту «Звартноц», это всякие промышленные аварии в Российской Федерации, и Загорской ГАЭС, и мировые катастрофы, когда ураганы налетают на побережье США – в таких рисках мы тоже участвуем, и если возникают убытки, то уже платим.

Более того, международный рынок для нашей компании менее убыточный, чем рынок Республики Беларусь, поэтому мы максимизируем участие в международном рынке, потому что у нас тоже есть задача, которую нам ставит наш собственник (Министерство финансов) и мы сами для себя ставим, – как можно больше максимизировать наше участие.

Есть ли у вас какие-то корпоративные традиции?

Андрей Унтон:

Конечно, я как руководитель вижу свою задачу во многом и в том, чтобы создать компанию-звезду. А создать компанию-звезду, которая состоит не из звездочек, в моем понимании, невозможно. Компания наша развивается и интересов у нас много. Я и администрация предприятия считаем, что люди должны на работе быть счастливыми, потому что время, которое они проводят на работе, иногда превосходит то время, которое они проводят дома с семьями. У нас много корпоративных традиций: это и новогодние мероприятия, и летний турслет, и спортом у нас много занимаются. Тем более, что нынешняя ситуация как никогда заставляет позаботиться о спорте. Даже мне пришлось скинуть, условно, 10 кг, ходить на тренировки каждый день, чтобы как-то соответствовать. Поэтому у нас атмосфера достаточно веселая, и это как руководителя компании меня очень радует.

С какими еще клиентами-гигантами удалось посотрудничать за это время?

Андрей Унтон:

Клиенты-гиганты у нас, скорее, международные страховые, перестраховочные компании и в принципе их имена вряд ли что-то скажут широкому кругу телезрителей.

В этом году у нас родился новый корпоративный слоган, мы выпустили новый рекламный ролик. Раньше у нас слоган в компании был «вместе к успеху», а теперь мы добавили к этому слогану, что Белорусская национальная перестраховочная организация «защитит сильного». Мы работаем с сильными. Мне кажется, что каждому нашему клиенту приятно ощущать себя сильным и застрахованным, перестрахованным.

Есть ли какие-то сферы деятельности, которые остались еще незатронутыми? Есть ли портфель договоров на следующий год?

Андрей Унтон:

Что касается моего личного мнения, еще очень много незастрахованного, невостребованного в экономике Республики Беларусь, что может быть вовлечено в процесс страхования. Прежде всего, это касается страхования жизни, ведь ресурсы, которые получают страховые компании по страхованию жизни, являются огромным источником для финансовой системы любого государства. В экономике развитых государств активы страхового рынка и банковского складываются примерно 50 на 50, а у нас активы страховых компаний составляют около 3% от всей банковской системы страны. Видите, гэп тут огромный. Нам есть куда стремиться и кого догонять.

Вы занимаете активную спонсорскую позицию. С кем сотрудничаете?

Андрей Унтон:

Прежде всего, это сфера спорта. Мы являемся спонсором большинства крупных федераций и нашего Национального олимпийского комитета, и федерации хоккея, и в определенных проектах федерации футбола. Легкоатлетические соревнования не проходят без нашего участия. Кроме того, нашими подопечными являются спортивные бальные танцы, которые тоже радуют зрителей и поклонников яркими зрелищами. Стараемся участвовать и поддерживать художественные шоу, какие-то художественные фестивали, т. е. круг наших интересов чрезвычайно богат. Мы себя позиционируем как компания с высокой социальной ответственностью.

Чтобы вы хотели сказать вашим партнерам и клиентам?

Андрей Унтон:

Хотел бы поделиться двумя мыслями. Первая – это напомнить мысль Уинстона Черчилля, который сказал буквально следующее: «Я не знаю ни одной семьи, которая бы разорилась, платя страховые взносы, зато я знаю много семей, которые разорились, не делая этого».

Второе, есть у нас такая расхожая истина, что такое перестрахование для понимания людей, опять же обратиться к этому фантастически умному человеку и дополнить, что такое страхование? Это когда счастливые люди платят деньги несчастливым. Что же такое перестрахование? Это когда очень счастливые люди платят деньги просто счастливым.

*На правах рекламы.