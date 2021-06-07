Масочный режим пока ослаблять не можем. Артём Цуран рассказал о ситуации с коронавирусом в Минске

Новости Беларуси. Темпы вакцинации в столице продолжают увеличиваться. Есть опасение, что летом минчане могут начать пренебрегать масочным режимом, поэтому оптимальный вариант для сдерживания распространения COVID-19 – более активное прививание взрослого населения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже сейчас в сутки вакцинируют около 6 000 человек. Только в Центральном районе иммунизацию прошли более 10 тысяч. Помогает и запуск производства белорусской сыворотки, и открытие медицинских пунктов на предприятиях. Организовано более 20 точек. Их оснащают холодильным и переносным оборудованием. К слову, масочный режим на особом контроле санитарных служб. Ситуацию мониторят ежедневно.