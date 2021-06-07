Масочный режим пока ослаблять не можем. Артём Цуран рассказал о ситуации с коронавирусом в Минске
Новости Беларуси. Темпы вакцинации в столице продолжают увеличиваться. Есть опасение, что летом минчане могут начать пренебрегать масочным режимом, поэтому оптимальный вариант для сдерживания распространения COVID-19 – более активное прививание взрослого населения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уже сейчас в сутки вакцинируют около 6 000 человек. Только в Центральном районе иммунизацию прошли более 10 тысяч. Помогает и запуск производства белорусской сыворотки, и открытие медицинских пунктов на предприятиях. Организовано более 20 точек. Их оснащают холодильным и переносным оборудованием. К слову, масочный режим на особом контроле санитарных служб. Ситуацию мониторят ежедневно.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Режим, который установили в городе в отношении посещения мест с массовым прибыванием граждан, и непосредственно масочный режим в закрытых помещениях мы ослаблять сможем только в том случае, когда мы увидим резкое сокращение – хотя бы по аналогии с прошлым годом – количества заболевших на территории города. Пока об этом говорить не можем. Прежде всего это связано с тем, что количество заболевших по-прежнему достаточно высоко.
Параллельно в Минске прорабатывается перспектива открытия центров для массовой вакцинации. Не исключено, что они могут появиться в крупных торговых центрах, ГУМе или в торговом доме «Ждановичи». Сейчас специалисты изучают, какие места наиболее подходят по всем критериям.
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