Можно узнать всё о подводном мире и историю уникальных личностей-адмиралов. Показываем необычный мобильный музей на колёсах

Анатолий Муравьев, директор гимназии № 19 г. Минска:

1 июня – это особенный день по многим позициям. Готовы пойти в музей? Пойдемте со мной.

А вы готовы? Тогда поехали! 1 июня наша страна отпраздновала Международный день защиты детей. А еще – это первый день лета и начало длинных каникул у школьников. Как отметила эту дату одна из столичных гимназий, узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Анатолий Муравьев:

1 июня стартует уникальный, на мой взгляд, проект, направленный на привлечение внимания детей к важности биологического, естественнонаучного образования, которое является основным из фундамента компетенций человека, следующего философии устойчивого развития.

Сегодня наша детвора может посетить эту передвижную и уникальную лабораторию и познакомиться с историей пяти океанов, погрузиться в этот удивительный мир нашей планеты. Они смогут узнать не только о фауне или флоре, которая характерна для водных стихий, но и также познакомиться с историей уникальных личностей-адмиралов, выходцев из Республики Беларусь, которые внесли значительный вклад в становление военно-морского флота.

1 июня также празднуется День Северного флота. Ребятам предложили посетить мобильный музей на колесах и изучить историю пяти океанов. Внутри можно найти множество удивительных вещей – старые снимки, медали, тщательно изучить и рассмотреть все под микроскопом, познакомиться с новыми видами морских обитателей и послушать профессиональных экскурсоводов. На площадке перед гимназией оборудована небольшая лаборатория, где можно определить качество воды. Есть тут и ряд книг для дополнительного изучения.

Андрей Морозов, заместитель директора по учебной и воспитательной работе гимназии № 19 г. Минска:

Сегодня первый день, который приурочен ко Дню защиты детей, старту лагерных смен в учреждениях образования и в нашей гимназии – это первая неделя. Она является тематической, экологической. Наши учащиеся имеют такую великолепную возможность попробовать себя в роли естествоиспытателей, ученых. Этот проект носит не только такую познавательную цель, но и патриотическую, воспитательную.

Огромное количество выходцев из Беларуси внесли свой вклад в изучение морей и океанов. Такая возможность сегодня появилась и у младшего поколения. Программа ориентирована в первую очередь на детей от четырех лет и школьников, но взрослым тоже будет интересно посетить музей и увидеть необычные морские артефакты.

Андрей Морозов:

Это пилотная программа, в этом как раз и суть, что мы ее запускаем, но тем не менее работаем над ее развитием. В ближайшей перспективе трансформировать этот проект в научно-исследовательский. Это внесет достаточно большой вклад не только в науку как таковую, но и в понимание того, есть ли в Минске какие-то проблемы, каким образом их можно решить.

А пока поколение будущих исследователей еще подрастает, мы пообщались с более опытными представителями этой сферы. Специально приглашенный гость знает всю «кухню» подводного мира и охотно делится мудрыми советами. Владимир Ворошнин, капитан 1-го ранга, командир атомной подводной лодки:

Мы должны владеть этой историей, понимать и гордиться. Это очень непросто. Из моего экипажа здесь проживает достаточное количество людей, которые прошли со мной тяжелые годы службы на Северном флоте. Они живут здесь, пользуются глубоким уважением среди своих товарищей, и я ими горжусь. Чтобы люди совершали благовидные поступки и с пониманием служили стране. Это очень трудно, очень почетно. И я, и вы, и мы все должны что-то делать для этого.

Проект будет длиться 60 дней. Сейчас мобильный музей «бросил якорь» у гимназии № 19, но маршрут построен так, что лаборатория на колесах будет курсировать по всему Фрунзенскому району. Здесь есть все необходимое оборудование: микроскопы, подводные телескопы, поэтому на берегу водоема можно даже провести живое исследование.