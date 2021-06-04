Прямой эфир

Беларусь зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт»

04 июня 2021 12:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Министерство здравоохранения сообщило о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оценку этому препарату дали ведущие инфекционисты.

Беларусь зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт»-1

Его применение позволит расширить объем иммунизации в Беларуси и вакцинировать лиц, переболевших COVID-19. «Спутник Лайт» – это однокомпонентный препарат, то есть потребуется только один укол.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Главный координационный чат уличных протестов». Роман Протасевич назвал имена его участников
04 июня 2021 12:30

«Главный координационный чат уличных протестов». Роман Протасевич назвал имена его участников

Как работают беспилотники БелАЗ с использованием 5G? Президент оценил современную технику
04 июня 2021 11:48

Как работают беспилотники БелАЗ с использованием 5G? Президент оценил современную технику

«Что же всё время спихивать проблемы наверх? Надо здесь шевелиться». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Брестской области
04 июня 2021 10:59

«Что же всё время спихивать проблемы наверх? Надо здесь шевелиться». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Брестской области