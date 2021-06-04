Беларусь зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт»

Новости Беларуси. Министерство здравоохранения сообщило о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оценку этому препарату дали ведущие инфекционисты.

Его применение позволит расширить объем иммунизации в Беларуси и вакцинировать лиц, переболевших COVID-19. «Спутник Лайт» – это однокомпонентный препарат, то есть потребуется только один укол.